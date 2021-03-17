Верховный суд Кабардино-Балкарии подтвердил приговор по делу о махинациях с выплатами

17 марта 2021, 01:16

Коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии отказала в удовлетворении жалобы на приговор жителю Прохладного Рудольфу Акопяну, осужденному на два года условно по делу о мошенничестве при получении ветеранских выплат по фальшивому удостоверению. Это решение будет обжаловано в кассации, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", житель Прохладного Рудольф Акопян в октябре 2019 года был приговорен Прохладненским райсудом к двум годам лишения свободы условно. Суд признал его виновным в мошенничестве при получении выплат и обязал вернуть Пенсионному фонду 345,5 тысячи рублей, которые Акопян получил с 2005 по 2018 год в качестве надбавки к пенсии как ветеран боевых действий. Всего, по словам Акопяна, такие удостоверения получили около полусотни военнослужащих его части. Многие из них пошли на сделку со следствием, признали вину и получили условные сроки, а сейчас возвращают государству полученные выплаты, рассказал он. Согласно материалам дела Акопяна, недействительные удостоверения военнослужащим выдали ошибочно.

Оформление удостоверений было невозможно без участия руководства части, считает зампред "Комитета солдатских матерей" Галина Новоковская. Ответственность за предоставление фальшивых документов для назначения выплат несут их адресаты, заявили в Пенсионном фонде.

Рудольф Акопян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на решение Прохладненского райсуда была подана жалоба в Верховный суд Кабардино-Балкарии, однако тот отказался удовлетворить ее. По его словам, обжаловать решение райсуда в установленные сроки он не успел. Судебные приставы начали взыскивать присужденную к выплате сумму, забирая большую часть пенсии. В течение двух месяцев пенсию забирали полностью, лишив семью, в том числе несовершеннолетнего ребенка, средств к существованию, сказал 17 марта Акопян.

Его адвокат Анна Ненашева заявила корреспонденту "Кавказского узла", что они не согласны с решением Верховного суда Кабардино-Балкарии и готовят жалобу в Пятый кассационный суд.

Ненашева пояснила, что в конце 2020 года ей удалось восстановить сроки обжалования, и она подала апелляционную жалобу в Верховный суд Кабардино-Балкарии.

"В приговоре суда говорится, что якобы до сведения Акопяна Р.Н. была доведена информация о незаконной выдаче этого удостоверения, а также информация о том, что данное удостоверение никуда нельзя предъявлять. Однако все указанные свидетели в разное время сами предъявляли выданное им удостоверение в органы Пенсионного фонда России. Кроме того, свидетель... показал, что данные удостоверения выдавались военнослужащим под роспись в соответствующей ведомости", - указала адвокат в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Акопян утверждал в суде, что при получении удостоверения "Ветеран боевых действий" у него не было оснований усомниться в законности его получения, так как он не обладает специальными знаниями в области юриспруденции, говорится в жалобе. "Акопяну не был известен порядок выдачи таких удостоверений, он указал, что, если удостоверение было выдано его непосредственным командованием, значит, это было законно, в противном случае удостоверение должны были изъять", - указала адвокат.

Коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии сочла, что Акопян обязан был знать Конституцию России, законы, а также порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. "Требования приказа Минобороны Российской Федерации от 15.03.2004 №77 «О порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Вооруженных силах» ему должны были быть известными. В ходе допроса Акопян Р.Н. признал, что правовых оснований для получения им удостоверения ветерана боевых действий не имел, так как в вооруженном конфликте в Чеченской Республике и контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона России никогда не участвовал. Зная о фиктивности своего удостоверения, Акопян Р.Н. самостоятельно исчерпывающие меры к прекращению ежемесячной денежной выплаты ему путем обращения в органы Пенсионного фонда России на протяжении 14 лет не принимал", - говорится в определении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Жалоба Акопяна поступила в Верховный суд Кабардино-Балкарии 21 декабря 2020 года, говорится в карточке дела на сайте суда.