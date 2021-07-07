Суд отказался смягчить приговор азербайджанскому правозащитнику Мамеду

07 июля 2021, 13:19

Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационную жалобу на приговор журналисту и правозащитнику Эльчину Мамеду, и защита решила добиваться его условно-досрочного освобождения. Самочувствие Мамеда незначительно улучшилось, рассказала мать осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня адвокат Фариз Намазлы сообщил, что на 7 июля в Верховном суде Азербайджана назначено рассмотрение кассационной жалобы на приговор Эльчину Мамеду. Защита планировала просить суд либо оправдать Мамеда, осужденного, по словам адвоката, по недостоверным доказательствам, либо смягчить приговор, сократив время наказания до уже отбытого срока или заменив реальный срок на условное наказание.

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию после того, как жительница Сумгаита заявила, что после обращения к нему за правовой помощью обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов). 16 октября 2020 года Мамед был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в краже и незаконном хранении оружия. Он не признал вину. В конце апреля Верховный суд принял в производство его кассационную жалобу.

Сегодня Верховный суд Азербайджана под председательством судьи Азиза Сеидова рассмотрел кассационную жалобу на приговор Мамеду. В начале заседания Азиз Сеидов объявил, что Мамед направил письменное заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия. Стороны обвинения и защиты не стали возражать, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в зале суда.

Адвокат Фариз Намазлы, отметив, что у защиты нет ходатайств, попросил суд удовлетворить кассационную жалобу. По его словам, "решения судов первой и апелляционной инстанций были незаконны и необоснованны, ибо не опирались на достаточные доказательства".

"Так, несмотря на решение суда о проведении обысков в офисе и на квартире Эльчина Мамеда, это было сделано только в помещении, арендуемом моим подзащитным. Если следовать логике, что драгоценности, якобы украденные Мамедом, были уже найдены в офисе и не было необходимости в проведении обыска на квартире, то почему в таком случае после обнаружения золотых изделий в офисе обыск был продолжен и там нашли девять патронов? Мы считаем, что драгоценности и патроны были подложены в офис и полиция знала об этом. Изъяв эти предметы, полиция не стала проводить обыск на квартире", - аргументировал адвокат.

При этом защитник обратил внимание на то, что ключи от офиса были также у владельца помещения, и тот в суде первой инстанции подтвердил, что бывал в помещении в отсутствии Мамеда "для проверки счетчиков коммунальных услуг". "То есть в офис был доступ у других людей, которые могли появляться там в отсутствие Эльчина Мамеда. Таким образом, драгоценности и патроны могли быть подброшены", - пояснил Намазлы.

Даже если допустить, что Мамед совершил вменяемые ему действия, суды нижестоящих инстанций не учли "смягчающих обстоятельств", указал защитник. "Речь идет о том, что Мамед ранее не был судим, является известным человек в обществе – правозащитником, имеет несовершеннолетний детей", - подчеркнул Намазлы, попросив суд вынести оправдательный вердикт.

Гособвинитель Рашад Мамедли попросил суд оставить приговор без изменений. Судейский состав, удалившись на совещание, вернулся через несколько минут и огласил решение о том, что кассационная жалоба не удовлетворена и решения предыдущих инстанций остаются в силе без изменений.

Защита решила добиваться условно-досрочного освобождения Мамеда

Защита обратится в Европейский суд по правам человека для восстановления прав Мамедли и назначения ему компенсации за моральный ущерб, сообщил после заседания адвокат Мамеда корреспонденту "Кавказского узла". "Мы уже направили в Страсбургский суд жалобу на избрание в отношении Мамеда меры пресечения в виде ареста, сочтя, что были нарушены его права, гарантированные по статьям 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции прав и свобод человека. Этой жалобе уже присужден номер, однако коммуникация пока не началась", - сказал Фариз Намазлы.

Кроме того, защита продолжит добиваться смягчения приговора и освобождения Эльчина Мамеда, добавил он. "В конце июля истекает одна треть срока наказания Мамеда. По законодательству он имеет обратиться в суд с просьбой об условно-досрочном освобождении", - пояснил адвокат.

Мать активиста Рахиля Мамедли призналась, что разочарована решением Верховного суда. "Я надеялась, что Верховный суд восстановит справедливость. Моего сына арестовали за его журналистские публикации о коррупции, чиновничьем произволе, его правозащитную работу, его отчеты о попирании прав граждан. Он пострадал именно за это. Его арестовали по заказу тех чиновников, работу которых он критиковал", - сказала Рахиля Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Международная правозащитная организация Amnesty International в апреле 2020 года призвала освободить Эльчина Мамеда, указав, что его арестовали "по сфабрикованным обвинениям" после того, как он опубликовал критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Имя Эльчина Мамеда вошло и в опубликованный 4 июня список политзаключенных союза "За свободу политзаключенных Азербайджана". Он включен в группу "Журналисты и блогеры". Ранее, в апреле 2021 года, Обсерватория по защите правозащитников также призвала власти Азербайджана немедленно освободить Эльчина Мамеда.

Содержание Мамеда под стражей приносит страдания семье, пожаловалась мать осужденного. "Его дети уже 15 месяцев не видят отца, испытывают психологические потрясения. Я как пожилая мать лишена сыновьей заботы, а он у меня единственный ребенок", - заявила Мамедли.

Что касается состояния здоровья Мамеда, то женщина сказала, что "ему стало чуть легче". "Эльчин принимает лекарства на травах, которые я ему посылаю. И от этого стало легче. По крайней мере, сейчас он может мочиться, а то жидкость собиралась в организме и это грозило отравлением крови. Однако проблемы с простатой, с кровяным давлением остаются. Из-за проблем со здоровьем он отказался участвовать в заседании Верховного суда", - рассказала мать осужденного.

У Эльчина Мамеда после ареста начались серьезные проблемы со здоровьем, сообщила ранее Рахиля Мамедли. "Он и так был носителем гепатита С, а в тюрьме "заработал" другие болезни. У него сейчас острая форма простатита, которая ударила и по почкам. Именно из-за проблем с почками у него давление резко повышается", - рассказала она. В июне Мамед по настоянию матери и правозащитников был переведен в лечебное медучреждение Минюста, где провел неделю. Обследование Мамеда в тюремной больнице было поверхностным, пожаловалась мать заключенного.

Наблюдающий за судебным процессом правозащитник Гилал Мамедов выразил сожаление решением Верховного суда. "Эльчин Мамед является членом нашей коалиции гражданского общества "Солидарность во имя справедливости". Эльчин - неутомимый правозащитник. Он активно защищал права граждан, как юрист представлял их в судах. Он составлял отчеты о наиболее вопиющих фактах нарушениях прав человека. Поэтому обвинения ему откровенно сфабрикованы", - сказал Гилал Мамедов корреспонденту "Кавказского узла".

Организация "Канадские журналисты за свободу слова" в конце июня направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обращение, в котором выразила беспокойство по поводу тюремного заключения Эльчина Мамеда и призвала власти страны вмешаться, чтобы добиться его освобождения.

Правительство Азербайджана в последние годы не реагирует на конкретные обращения международных организаций, посетовал Гилал Мамедов. "Однако через какое-то время, когда обращения и заявления международных НПО достигают определенной «критической массы», и дела конкретных людей уже становятся объектом внимания таких структур, как Совет Европы, ОБСЕ, Евросоюз, попадают в их отчеты, власти начинают принимать какие-то меры, политзаключенного освобождают путем помилования или механизма УДО", - сказал правозащитник.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что политзаключенные нужны властям Азербайджана как устрашающий фактор для поддержания стабильности власти и как предмет политического торга с Западом.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".