Глава Центризбиркома Грузии объявила о своей отставке

30 июня 2021, 12:46

Председатель Центризбиркома Грузии Тамар Жвания сообщила, что с 1 июля прекращает свои полномочия. Это поспособствует проведению объективных выборов и ускорит разрешение политического кризиса в Грузии, пояснила Жвания.

Как сообщал "Кавказский узел", посол США Келли Дегнан и посол Евросоюза Карл Харцель выступают посредниками диалога между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией. При их участии 19 апреля стороны подписали соглашение по разрешению политического кризиса, начавшегося в стране после парламентских выборов осенью 2020 года. Фундаментальная реформа судебной системы – один из пунктов договора.

После выборов в парламент Грузии, которые прошли 31 октября 2020 года, в адрес ЦИК страны со стороны оппозиции звучала критика в связи с нарушениями при подсчете голосов. В частности оппозиционеры неоднократно указывали на расхождение информации НПО в итоговых протоколах голосования с данными ЦИК. Активисты направили в Центризбирком жалобы, но ни одна из них не была удовлетворена. Дисбаланс в итоговых протоколах вызван тем, что в голосовании принимали участие находящиеся в карантине и самоизоляции из-за коронавируса избиратели, пояснили власти Грузии.

Председатель Центризбиркома Грузии Тамар Жвания пояснила, что ее уход в отставку позволит эффективнее провести политическую реформу в стране, передал сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал". "Хочу проинформировать общественность, что я приняла решение не продлевать срок полномочий председателя Центральной избирательной комиссии Грузии с 1 июля 2021 года, что позволит политическим партиям избирать председателя ЦИК на основании обновленного Избирательного кодекса. Несмотря на то, что в соответствии с законодательством я могла проработать в администрации еще более двух лет, я считаю, что избирательные регуляции, принятые в соответствии с Соглашением Шарля Мишеля, открыли новую реальность", – привел телеканал цитату из заявления Жвании.

Избрание нового главы ЦИК будет способствовать политическому согласию, считает Тамар Жвания. "Уверен, что мое решение увеличит возможность конструктивных отношений между политическими силами, что, в свою очередь, поможет избирательной администрации, предстоящему избирательному процессу и нашей стране в целом", – привел сегодня цитату ее заявления на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Также Жвания заявила, что не намерена идти в политику или работать на госдолжности. Она уточнила, что планирует далее работать в международной организации.

Напомним, что Тамар Жвания была переизбрана главой Центризбиркома Грузии 28 декабря 2018 года. Она занимала этот пост с 2013 года. Последнее избрание Жвании председателем комиссии сопровождалось бойкотом оппозиции голосования о выборах главы ЦИК.

Новости о выборах 2020 года в Грузии "Кавказский узел" опубликовал на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".