Жвания избрана главой ЦИК Грузии на фоне бойкота оппозиции

24 декабря 2018, 15:38

Тамар Жвания, занимавшая пост председателя ЦИК Грузии с 2013 года, переизбрана сегодня большинством голосов. Два других кандидата в председатели Центризбиркома назвали условия борьбы неравными, а представители оппозиции отказались от участия в голосовании.

Как писал "Кавказский узел", срок полномочий Тамар Жвании истек 22 декабря. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 декабря представила трех кандидатов на должность главы ЦИК: сотрудницу администрации правительства Марьям Шелегию, руководителя "Центра демократического развития и гражданского общества" Владимира Божадзе, а также сложившей свои полномочия Тамар Жванию.

Сегодня Тамар Жвания тайным голосованием была избрана на второй срок, получив 8 голосов членов комиссии, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

При этом представители оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" отказались от участия в голосовании. "В ЦИК протекают процессы, согласно которым уже определено, кто должен стать председателем, поэтому мы считаем, что это формальность и нет никакой связи с демократией. Я, как член комиссии, принял решение не участвовать в этом фарсе", - сказал член ЦИК от ЕНД Давид Киртадзе на брифинге, показанном в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

По его мнению, власти "сфальсифицировали президентские выборы", а ЦИК был включен в этот процесс.

14 декабря Центризбирком Грузии огласил итоговый протокол президентских выборов в Грузии. Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", по итогам второго тура президентских выборов 28 ноября получила 59,52% голосов избирателей. Ее соперник Григол Вашадзе - 40,48%. Сегодня оппозиционная партия "Единое национальное движение" обратилась в прокуратуру с требованием расследовать нарушения на выборах президента Грузии.

Кандидат в президенты Центральной избирательной комиссии Мариам Шелегия заявила сегодня в свою очередь о неравных условиях борьбы. "Это неправильно, когда членов ЦИК избирает парламент, а председателя ЦИК, который обладает высшей легитимностью, избирают 12 членов комиссии, которые работали вместе на протяжении многих лет. Между кандидатами существуют неравные условия", - приводит сегодня слова Мариам Шелегии "Имеди".

На неравные условия указал и один из кандидатов на пост председателя ЦИК руководитель "Центра демократического развития и гражданского общества" Владимир Божадзе. Он также отметил, что Жвания - занимала пост председателя, работала с членами и сотрудниками комиссии, у них установились рабочие и личные отношения. "По сравнению с нами, для них она - лучший кандидат", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сама Тамар Жвания заявила, что отказалась от участия в этом заседании ЦИК и не намерена пользоваться своим преимуществом.

По ее словам, ЦИК по ее руководством, будет соблюдать нейтралитет и независимость, которая была последние пять лет. "Все будет согласно воле народа", - подчеркнула она в эфире грузинкой телекомпании.