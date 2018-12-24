ЕНД потребовало расследовать нарушения на выборах президента Грузии

24 декабря 2018, 14:36

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" располагает видеодоказательствами нарушений и требует от прокуратуры задержать подозреваемых в фальсификациях, заявил сегодня один из лидеров партии Леван Бежашвили.

"Кавказский узел" писал, что 14 декабря Центризбирком Грузии огласил итоговый протокол президентских выборов в Грузии. Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", по итогам второго тура президентских выборов 28 ноября получила 59,52% голосов избирателей. Ее соперник Григол Вашадзе - 40,48%.

По данным ЦИК, озвученным ранее, в окружные избирательные комиссии поступило 307 жалоб в ходе голосования на выборах. 5 декабря Госдеп США выразил обеспокоенность нарушениями на выборах в Грузии. При этом 14 декабря пресс-спикер избирательной комиссии Анна Микеладзе заявила, что жалобы, поданные в участковые и окружные избирательные комиссии и затем переданные в ЦИК, были изучены.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" обратилась сегодня в Главную прокуратуру страны с требованием расследовать нарушения в ходе второго тура президентских выборов, заявил один из лидеров партии Леван Бежашвили.

По его словам, есть видеодоказательства нарушений избирательного законодательства, в том числе и вбросов бюллетеней.

"В эфире [одной из грузинских телекомпаний] показаны кадры, когда практически все члены комиссии были включены в механизм фальсификации. Мы располагаем сотнями таких записей, из которых видно, как фальсифицируют. Несмотря на это, у общественности нет информации, какие следственные действия были проведены", - заявил сегодня Леван Бежашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Он сообщил, что партия требует от прокуратуры незамедлительно провести следствие, допросить тех людей, "которые были включены в процесс фальсификации выборов", и задержать их. "Их задержать необходимо, так как в эти минуты они могут фальсифицировать доказательства и мешать следствию", - заявил Бежашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Бежашвили также подчеркнул, что, если прокуратура не отреагирует на эти нарушения, то "можно считать, что в Грузии практически нет системы выборов".

По законодательству у ведомства есть десять рабочих дней на ответ "Единому национальному движению", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня председатель ЦИК Тамар Жвания заявила, что кадры возможных фальсификаций, которые были распространены в СМИ, она сама передала в прокуратуру для расследования и реагирования, передает "Грузия-online".

Комментариями представителей прокуратуры по поводу заявление ЕНД "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что 21 декабря стало известно, что Министерство внутренних дел Грузии привлекло к уголовной ответственности за инциденты, связанные с выборами президента страны, 26 человек, как сторонников оппозиции, так и активистов правящей партии.