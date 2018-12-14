ЦИК Грузии огласила итоговый протокол президентских выборов

14 декабря 2018, 15:26

Саломе Зурабишвили по итогам второго тура президентских выборов, который состоялся в Грузии 28 ноября, получила 59,52% голосов избирателей, Григол Вашадзе - 40,48%, говорится в итоговом протоколе Центральной избирательной комиссии Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии были проведены два тура президентских выборов. Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", была объявлена победителем. В день голосования оппозиция заявила о масштабных нарушениях на выборах. Несмотря на то, что Григол Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили, кандидат в президенты заверил, что оппозиция не намерена устраивать революцию.

Центральная избирательная комиссия Грузии приняла итоговый протокол второго тура президентских выборов, проведенных 28 ноября. Текст документа размещен сегодня на сайте ЦИК в общем доступе, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Согласно протоколу, за независимого кандидата Саломе Зурабишвили, поддерживаемого правящей партией "Грузинская мечта - Демократическое движение", проголосовал 1 миллион 147 тысяч 701 человек, что составило 59,52%. Кандидата, выдвинутого оппозиционным альянсом "Сила в единстве", Григола Вашадзе поддержали 780 тысяч 680 человек (40,48%). Из 3 миллионов 528 тысяч 658 избирателей страны в выборах приняли участие 1 миллион 988 тысяч 787 избирателей, недействительными принято 59 тысяч 778 бюллетеней, отмечается в протоколе, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

По данным ЦИК, озвученным ранее, в окружные избирательные комиссии поступило 307 жалоб в ходе голосования на выборах. 5 декабря Госдеп США выразил обеспокоенность нарушениями на выборах в Грузии.

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", входящей в "Силу в единстве", и "Европейской Грузии", поддержавшей Вашадзе во втором туре выборов, заявили, что выборы не отражают реальную волю избирателей. "Почти все международные миссии, осуществлявшие мониторинг на выборах, и авторитетные оганизации, такие как БДПЧ ОБС, отмечают множественные нарушения, выявленные на этих выборах", - сказал член ЦИК от "Европейской Грузии" Давид Гургенидзе.

Жалобы, поданные в участковые и окружные избирательные комиссии и затем переданные в ЦИК, были изучены, в свою очередь заявила после заседания ЦИК пресс-спикер избирательной комиссии Анна Микеладзе.

Слова Микеладзе и Гургенидзе были приведены в сюжете, показанном сегодня в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Отметим, что ранее оппозиционное объединение "Сила в единстве" на митинге в Тбилиси предложило властям Грузии создать рабочую группу и совместно обсудить пути выхода из кризиса. Если власти не начнут переговоры с оппозицией до инаугурации Саломе Зурабишвили 16 декабря, в этот день будет организован массовый митинг протеста, заявил оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе. При этом власти Грузии отказались проводить внеочередные парламентские выборы, которых добивается оппозиция.