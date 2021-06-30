Арест братьям Ашиковым продлен на три месяца

30 июня 2021, 12:04

Верховный суд Дагестана согласился продлить до 28 сентября сроки ареста Раипу и Зиявудину Ашиковым, а также Омару Абдурашидову.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков обвиняются в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Махачкалы Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве в особо крупном размере и финансировании терроризма.

Региональное управление ФСБ обратилось в Верховный Суд Дагестана с просьбой о продлении сроков содержания Омару Абдурашидова и братьям Ашиковым, сообщил сегодня на своем сайте суд. "Ходатайство было мотивировано тем, что сроки содержания их под стражей истекают 28 июня 2021 года, однако, ознакомить обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, и закончить предварительное расследование за это время не представляется возможным в связи с большим объемом уголовного дела", – поясняется в сообщении.

"Суд <…> продлил им сроки содержания под стражей на 3 месяца (до 28 сентября 2021 года)", – уточняется в информации.

Напомним, что ранее Раип Ашиков заявлял о своей невиновности и указывал, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным чиновником. Абдурашидов утверждает, что его пытали, добиваясь оговора Ашикова. Родные Абдурашидова и Ашиковых неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело в отношении них сфальсифицировано. По версии близких Ашикова, он стал участником уголовного дела после того, как выявил многомиллиардные хищения в ходе расследования дела в отношении дагестанского филиала "Россельхозбанка". В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.

"Кавказский узел" также писал, что родные Абдурашилова и Ашиковых неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело в отношении них сфальсифицировано. По версии близких Ашикова он стал участником уголовного дела после того, как выявил многомиллиардные хищения в ходе расследования дела в отношении дагестанского филиала "Россельхозбанка".