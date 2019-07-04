Родные Ашиковых и Абдурашидова заявили об отсутствии реакции на пикеты

04 июля 2019, 20:14

Власти и силовики не отреагировали на пикеты в Махачкале с требованием закрыть дело и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова, его брата Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова, заявили их родственники. Они настаивают на том, что дело о финансировании терроризма сфальсифицировано, а на обвиняемых оказывается давление.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня родные и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова, его брата Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова вышли на одиночные пикеты пикеты перед зданиями республиканского управления ФСБ, республиканской прокуратуры, правительства и Верховного суда Дагестана, заявив о незаконности уголовного преследования этих трех мужчин.

Бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков с 1 апреля находится под арестом по подозрению в финансировании терроризма вместе с Омаром Абдурашидовым, который был арестован 31 марта. Сам Ашиков заявил о своей невиновности и о том, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным лицом. Брат Раипа Ашикова, и.о. начальника ГОВД Каспийска Зиявудин Ашиков 14 апреля также был заключен под стражу.

Всего в поддержку братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова сегодня прошли четыре одиночных пикета. Акции длились около часа. Как отметили пикетчики, за это время им никто протестовать не мешал, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Целью моей акции является желание довести до народа и до руководства всех силовых структур страны информацию о произволе, который происходит вокруг братьев Ашиковых. Братья Ашиковы всю жизнь, не жалея собственных сил и средств, жизни служили во благо Родины. И сегодня, когда Раипу Ашикову доверили расследовать дело о дагестанском филиале «Россельхозбанка» и когда он выявил там многомиллиардные хищения, в отношении него сфальсифицировали уголовное дело. Мы куда только не обращались, но ни один государственный орган нас не слышит. Мы требуем разобраться в деле Ашиковых справедливо и по закону. Если они виноваты - судите их по закону, не надо чинить этот беспредел. Хватит тайно перевозить их из одного СИЗО в другое. Мы знаем, что это делается с целью оказания давления", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сайгидсалим Идрисов, который проводил одиночный пикет у здания управления ФСБ России по Дагестану.

15 мая адвокаты Ашиковых и Омара Абдурашидова потребовали передать их дело следственным органам других регионов, так как они не доверяют дагестанским силовым структурам. По данным защиты, Зиявудин Ашиков этапирован в СИЗО Владикавказа.

"Мы вышли на эти акции, так как нам небезразлично то, что происходит с братьями Ашиковыми. Они одни из достойных людей республики, много раз их отмечали на самом высоком уровне. Сейчас мало того, что против них сфальсифицировали уголовное дело, так еще их увозят в неизвестном направлении, непонятно что с ними там делают. Мы против этого. Если нужно провести следственные мероприятия, делайте это как положено - с участием адвокатов, законно", - рассказал Мурад Хакимов, который проводил пикет перед зданием Верховного суда.

Сестра Омара Абдурашидова Хадижат Умаханова пикетировала на центральной площади Махачкалы. К ней подошел сотрудник полиции и спросил, кто такой Омар Абдурашидов. Другой реакции, по словам женщины, со стороны властей и силовиков не было. "Мы требуем, чтобы прекратили пытать наших братьев, перестаньте их тайно вывозить. Мы знаем, что все это дело заказное. Ашиковых и моего брата Омара держат в тюрьме, основываясь на показаниях, выбитых путем пыток. Без оснований и доказательств вины им продлевают аресты, увозят в неизвестном направлении. Мы требуем, чтобы отпустили братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова", - заявила Умаханова.

Дядя братьев Ашиковых Амирсултан Расулов проводил пикет перед зданием прокуратуры Дагестана. "На меня «ноль» реакции со стороны прокуратуры. Я подходил ближе к тем, кто заходит в здание - никто не подошел, не поинтересовался. Никому нет дела до нас, но мы не отступим. Мы требуем, чтобы дело Ашиковых расследовали по российскому закону, а не по чьему-то личному желанию или его закону", - заявил Расулов корреспонденту "Кавказского узла".