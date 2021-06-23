Росгвардия подключилась к поискам ребенка в Дагестане

23 июня 2021, 13:58

Около ста сотрудников ОМОН со служебными собаками присоединились к поискам четырехлетнего мальчика, пропавшего в Хасавюртском районе полтора месяца назад. Ведется расследование по статье об убийстве.

"Кавказский узел" сообщал, что четырехлетний мальчик пропал еще 8 мая в районе поселка Аэродром в Дагестане. К поискам сразу подключились десятки полицейских и жителей Хасавюртовского района. Уже к 13 мая группу участников поиска ребенка увеличили 2500 человек. В поисках принимали участие волонтеры из более чем 42 поселений. Для поисков на воде использовали лодки, а на речных границах установили сети.

К поискам четырехлетнего мальчика подключились около 100 сотрудников ОМОН, при них имеются семь служебных собак, со ссылкой на следствие сообщило сегодня дагестанское издание "Черновик".

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. В ходе поисков прочесаны 15 000 квадратных метров леса, отчиталось на своем сайте вечером 22 июня управление Следкома по Дагестану.

Работа штаба поискового отряда "Лиза Алерт" была свернута еще 17 мая. "Но поиск не останавливается – будут выполнять задачи автономные группы, проводиться информационная поддержка, собираться свидетельства", - указано в сообщении на странице "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Дагестан" в соцсети "ВКонтакте".

За первые 11 дней после исчезновения мальчика были проверены свидетельства, поступившие на "горячую линию". Поиски велись не только в лесу и на воде, но и в населенных пунктах. В поисках принимали участие волонтеры не только из разных районов Дагестана, но и из Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Кубани, Москвы и Московской области, говорится в публикации от 17 мая.

Ранее пользователи Instagram предположили, что ребенка похитили. В связи с этим волонтеры просили местных жителей предоставить записи видеорегистраторов.