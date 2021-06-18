Река Кубань. Фото: Alexey Komarov https://ru.wikipedia.org

18 июня 2021, 17:51

Два туриста утонули в Карачаево-Черкесии

На реке Кубань в Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана с туристами. Двенадцать человек смогли выбраться на берег, двое найдены погибшими, сообщили сегодня спасатели.

Четырнадцать туристов оказались в воде во время сплава по реке Кубань в Карачаево-Черкесии.

Группа туристов отправилась в сплав на двух катамаранах. Катамараны перевернулись, люди оказались в реке, написал сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Instagram.

Два туриста найдены погибшими. Двенадцать человек смогли выбраться на берег самостоятельно и были доставлены в больницу Карачаевска для обследования, сообщило сегодня Управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС, указано в сообщении в Instagram ведомства.

Один из туристов госпитализирован, сказал сотрудник Минздрава Карачаево-Черкесии. "Один пострадавший на реке Кубань в Карачаевском районе республике остается в больнице. Он госпитализирован с множественными ушибами средней и легкой степени тяжести, состояние его стабильное, угрозы жизни нет", - привел его слова "Интерфакс".

Состояние остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное, они получили легкие ушибы, показаний для госпитализации нет, проинформировало издание.

В поисках туристов участвовали спасатели и местные жители, сообщило РИА "Новости".

Как писал "Кавказский узел", 6 мая группа туристов из Нижегородской области, совершая сплав по реке Большой Зеленчук в Карачаево-Черкесии на рафте, налетела на дерево. В результате погибла женщина 64 лет.

Примечание:

"Турист утонул в Карачаево-Черкесии", "СКР: смерть туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии признана несчастным случаем", "Инструктор на Кубани стал подозреваемым по делу о смерти туристки".

Автор: "Кавказский узел"

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