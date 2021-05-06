06 мая 2021, 23:59

Туристка погибла при сплаве в Карачаево-Черкесии

Участница сплава из Нижегородской области погибла сегодня на реке Большой Зеленчук в Карачаево-Черкесии, сообщило республиканское МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Карачаево-Черкесии в 15:23 мск.

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии у населенного пункта Буково группа туристов из Нижегородской области, совершая сплав по реке Большой Зеленчук на рафте, налетела на дерево. В результате погибла женщина 64 лет, сообщило сегодня МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Группа не была зарегистрирована в МЧС, в нее входило 12 участников. На место происшествия выезжала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Зеленчукского района, проинформировало ведомство. О состоянии остальных участников сплава в сообщении не говорится. 

Как писал "Кавказский узел", 12 июля 2019 года четверо туристов из Калининградской области перевернулись на катамаране при сплаве по горной реке Аксаут в Зеленчукском районе. Спасатели помогли выбраться на берег трем туристам в полутора километрах выше села Хасаут-Греческого, один из участников группы погиб

Примечание:

"Турист утонул в Карачаево-Черкесии", "СКР: смерть туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии признана несчастным случаем", "Двое туристов утонули в Карачаево-Черкесии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 мая 2021, 01:08

06 мая 2021, 23:05

06 мая 2021, 22:18

06 мая 2021, 21:24

06 мая 2021, 20:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи