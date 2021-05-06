Туристка погибла при сплаве в Карачаево-Черкесии

06 мая 2021, 23:59

Участница сплава из Нижегородской области погибла сегодня на реке Большой Зеленчук в Карачаево-Черкесии, сообщило республиканское МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Карачаево-Черкесии в 15:23 мск.

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии у населенного пункта Буково группа туристов из Нижегородской области, совершая сплав по реке Большой Зеленчук на рафте, налетела на дерево. В результате погибла женщина 64 лет, сообщило сегодня МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Группа не была зарегистрирована в МЧС, в нее входило 12 участников. На место происшествия выезжала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Зеленчукского района, проинформировало ведомство. О состоянии остальных участников сплава в сообщении не говорится.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля 2019 года четверо туристов из Калининградской области перевернулись на катамаране при сплаве по горной реке Аксаут в Зеленчукском районе. Спасатели помогли выбраться на берег трем туристам в полутора километрах выше села Хасаут-Греческого, один из участников группы погиб.