12 июля 2019, 23:17
Спасатели нашли тело туриста в Карачаево-Черкесии
Один из четырех туристов, которые находились на перевернувшемся сегодня на катамаране в Зеленчукском районе, утонул, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", сегодня четверо туристов из Калининградской области перевернулись на катамаране при сплаве по горной реке Аксаут в Зеленчукском районе.
Спасатели обнаружили тело одного из участников туристической группы. Оно извлечено на берег и будет передано сотрудникам правоохранительных органов, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Карачаево-Черкесии.
Остальным трем туристам помогли выбраться на берег в полутора километрах выше села Хасаут-Греческое. Их состояние оценивается как удовлетворительное, со ссылкой на МЧС информировал "Интерфакс".
"Спасатели спустили тело туриста с Эльбруса", "Парапланерист эвакуирован после неудачного приземления в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Перми спасен на Эльбрусе".
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