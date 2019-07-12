Спасатели нашли тело туриста в Карачаево-Черкесии

12 июля 2019, 23:17

Один из четырех туристов, которые находились на перевернувшемся сегодня на катамаране в Зеленчукском районе, утонул, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня четверо туристов из Калининградской области перевернулись на катамаране при сплаве по горной реке Аксаут в Зеленчукском районе.

Спасатели обнаружили тело одного из участников туристической группы. Оно извлечено на берег и будет передано сотрудникам правоохранительных органов, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

Остальным трем туристам помогли выбраться на берег в полутора километрах выше села Хасаут-Греческое. Их состояние оценивается как удовлетворительное, со ссылкой на МЧС информировал "Интерфакс".