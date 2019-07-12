Сплав по реке. Фото: Габышев Дмитрий Николаевич https://ru.wikipedia.org

12 июля 2019, 18:15

Спасатели вышли на поиски четырех туристов в Карачаево-Черкесии

Тургруппа перевернулась сегодня на катамаране при сплаве по горной реке в Зеленчукском районе, сообщило МЧС.

Информация об инциденте на реке Аксаут в районе Красного Карачая поступила спасателям в 16:10 мск. По данным МЧС, на катамаране плыли четверо туристов, хотя спасатели зарегистрировали группу из пяти человек.

Все туристы приехали из Калининградской области, говорится в сообщении на сайте Управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

На поиски туристов отправились восемь спасателей, со ссылкой на МЧС передал ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае спасатели эвакуировали с гор Карачаево-Черкесии альпиниста, который получил травму при падении.

Примечание:

"Погибший на Эльбрусе альпинист опознан как гражданин Болгарии", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье", "В Кабардино-Балкарии найдено тело попавшего под лавину фрирайдера".

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