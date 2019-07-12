12 июля 2019, 18:15
Спасатели вышли на поиски четырех туристов в Карачаево-Черкесии
Тургруппа перевернулась сегодня на катамаране при сплаве по горной реке в Зеленчукском районе, сообщило МЧС.
Информация об инциденте на реке Аксаут в районе Красного Карачая поступила спасателям в 16:10 мск. По данным МЧС, на катамаране плыли четверо туристов, хотя спасатели зарегистрировали группу из пяти человек.
Все туристы приехали из Калининградской области, говорится в сообщении на сайте Управления МЧС по Карачаево-Черкесии.
На поиски туристов отправились восемь спасателей, со ссылкой на МЧС передал ТАСС.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае спасатели эвакуировали с гор Карачаево-Черкесии альпиниста, который получил травму при падении.
"Погибший на Эльбрусе альпинист опознан как гражданин Болгарии", "Альпинист из Одессы травмировался при сходе лавины в Приэльбрусье", "В Кабардино-Балкарии найдено тело попавшего под лавину фрирайдера".
12 июля 2019, 18:59
-
Подозреваемый в причастности к террористам задержан на Верхнем Ларсе
Силовики задержали сегодня на границе России и Грузии иностранца с поддельными штампами в паспорте, он заподозрен в причастности к боевикам, сообщило ФСБ.
12 июля 2019, 18:56
-
Дагестанские силовики отказались от уголовного преследования автора "Сталингулага"
Махачкалинский следователь отказался возбуждать уголовное дело против автора Telegram-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова, которого московские правоохранители связали с телефонным терроризмом, сообщил правозащитник Павел Чиков.
12 июля 2019, 17:55
-
Активист рассказал о запоздалом выполнении Азербайджаном решения ЕСПЧ
Оппозиционер Азер Гасымлы добился сегодня в Бакинском суде отмены запрета на выезд за пределы Азербайджана. Запрет действовал более полугода после того, как ЕСПЧ признал его неправомерным, отметил Гасымлы.
12 июля 2019, 17:02
-
Замглавврача в Волгограде осуждена по делу о гибели пациента
Заместитель главного врача по медицинской части Даниловской центральной районной больницы Волгограда признана виновной в причинении смерти по неосторожности, в результате чего скончался 71-летний пациент, сообщает Следком.
12 июля 2019, 16:34
-
Комиссар СЕ по правам человека заявила об угрозе свободе выражения в Азербайджане
Азербайджан должен ослабить давление на свободу слова, улучшить положение адвокатов и продолжать работать над решением проблем вынужденных переселенцев, заявила комиссар по права человека Совета Европы Дунья Миятович по итогам своего визита в Азербайджан.
-
12 июля 2019, 14:34
Избирком принял документы о выдвижении Шевченко на выборы в ростовскую думу
-
12 июля 2019, 11:51
Прокуратура заинтересовалась массовым отравлением в чеченском селе
-
12 июля 2019, 11:47
Среди погибших при шторме в Греции оказались жители Ростовской области
-
12 июля 2019, 07:54
Врачи сообщили об улучшении самочувствия ингушской девочки
-
12 июля 2019, 01:141
"Газпром" потребовал с потребителей СКФО 30 млн рублей за похищенный газ
-
11 июля 2019, 20:01
Защита обжаловала приговор ставропольскому блогеру
-
12 июля 2019, 18:59
Подозреваемый в причастности к террористам задержан на Верхнем Ларсе
-
12 июля 2019, 16:31
Росприроднадзор сообщил о заполненных свалках в Ингушетии и Калмыкии
-
12 июля 2019, 16:02
Ребенок умер после падения с балкона отеля в Сочи
-
12 июля 2019, 15:52
Волгоградский областной суд подтвердил гибель федерального судьи Секериной
-
12 июля 2019, 15:45
Замглавы СКЖД задержан по делу о крупной взятке
-
12 июля 2019, 15:18
Ереванский главврач заочно арестован по делу о мошенничестве
-
12 июля 2019, 14:34
Избирком принял документы о выдвижении Шевченко на выборы в ростовскую думу
-
12 июля 2019, 13:27
Калиматов принял отставку вице-премьера Ингушетии
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
12 июля 2019, 13:371
Убийство Натальи Эстемировой
-
08 июля 2019, 16:17
Амцахара
-
11 июля 2019, 08:56
Женский взгляд из НальчикаАдыгская (черкесская) свадьба 3
-
09 июля 2019, 13:40
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии на КУ "Дело Ивана Голунова - что оно значит для Северного Кавказа?"
-
21 июня 2019, 21:37
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Дело Ивана Голунова - что оно значит для Северного Кавказа?" Онлайн-дискуссия на КУ 27 июня в 19.00
-
18 июня 2019, 00:01
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваПочему нужно обязательно пойти в Еврейский музей в Москве 2
-
12 июля 2019, 14:55Впервые в истории созданы учебники дигорского литературного языка с 1 по 11 класс.
-
11 июля 2019, 19:02Осетинско-русская модель обучения в школах и детских садах
-
10 июля 2019, 23:42ФЛНКА получила консультативный статус при ООН
-
10 июля 2019, 18:35В Сочи на пляже Ривьера администрация не дает заниматься профсоюзу благотворительной деятельностью
-
10 июля 2019, 13:26Фестиваль черкесской культуры в Израиле
-
12 июля 2019, 13:503
Эстемирова Наталья Хусаиновна
-
10 июля 2019, 12:041
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич
-
28 июня 2019, 15:01
Бабушкин Игорь Юрьевич
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
24 июня 2019, 17:29
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2019 года по данным Кавказского Узла
-
21 июня 2019, 15:00
В мае 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали три человека
-
12 июля 2019, 18:59
Подозреваемый в причастности к террористам задержан на Верхнем Ларсе
-
12 июля 2019, 18:56
Дагестанские силовики отказались от уголовного преследования автора "Сталингулага"