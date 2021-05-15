Расширена зона поиска ребенка в Дагестане

15 мая 2021, 08:25

Зона поиска ребенка в Хасавюртовском районе на седьмые сутки расширена, а число волонтеров увеличено, сообщили местные власти 14 мая.

Как писал "Кавказский узел", мальчик 2017 года рождения пропал 8 мая в районе поселка Аэродром в Дагестане. В поисках на территории Хасавюртовского района, по данным МЧС, были задействованы 70 сотрудников полиции и 60 местных жителей. 11 мая группу участников поиска ребенка увеличили до 2 тысяч человек, а к 13 мая - до 2500. Волонтеры попросили местных жителей предоставить записи с видеорегистраторов от 8 мая. Если масштабные поиски по окрестностям не приносят результата, не исключено, что ребенок мог быть похищен, предположили пользователи Instagram.

В Хасавюртовском районе развернуты полномасштабные поисковые работы. На седьмые сутки их зона расширена, а число число участников поиска увеличено - к ним присоединились сотрудники Росгвардии и волонтеры более 42 поселений, сообщила районная администрация 14 мая.

В поисковых мероприятиях также участвуют спасатели, в том числе из Кизилюрта, прокуратура, межрайонный следственный отдел, полиция, главы сельских поселений. "Спасательная операция идет с применением спецтехники, использованием лодок и установкой рыбацких сетей на речных границах", - говорится в сообщении на сайте администрации Хасавюртовского района.