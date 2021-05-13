Волонтеры попросили жителей Дагестана подключиться к поискам ребенка

13 мая 2021, 15:47

Свыше 2500 человек, в том числе спасатели и волонтеры, принимают участие в поисках мальчика в Хасавюртовском районе Дагестана. Волонтеры попросили местных жителей предоставить записи с видеорегистраторов в день исчезновения ребенка. Если масштабные поиски по окрестностям не приносят результата, не исключено, что ребенок мог быть похищен, предположили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", мальчик 2017 года рождения пропал в районе поселка Аэродром в Дагестане. В поисках на территории Хасавюртовского района, по данным МЧС, были задействованы 70 сотрудников полиции и 60 местных жителей. 11 мая группу участников поисков ребенка в Хасавюртовском районе увеличили до 2 тысяч человек.

Пятые сутки ведутся поиски ребенка из поселка Аэродом в Дагестане. Власти Хасавюртовского района отчитались 12 мая об увеличении числа участников поиска до 2500 человек. В поисках приняли участие 218 пеших поисковых групп из 600 волонтеров, в совокупности ими пройдено 1 500 километров, сообщил сегодня поисковый отряд "Лиза Алерт Дагестан".



Информация о том, что ребенок найден в Чечне недостоверна, поиски продолжаются, говорится в сообщении отряда в Instagram. Требуются записи с видеорегистраторов автомобилей, проезжавших о улице Линейная поселка Аэродром и окрестностям, 8 мая с 11:45 до 13:00 мск, информацию можно сообщить по номеру 8-800-700-54-52, отмечается в публикации "ЛизаАлерт Дагестан".

Публикация в Instagram Лиза Алерт Дагестан" на 15:30 мск набрала 371 отметку "нравится" и 19 комментариев.

Пользователи Instagram предложили максимально расширить поиски. "Дай Аллах, чтобы ребенок нашелся живым и здоровым. Ну, делать поиски чисто по полям не будет результата, нужно ведь и дома, подвалы, чердаки проверять. Кто-то, например, украл ребенка, он же его ведь на поле держать не будет, а где нибудь в подвале или дома будет держать. Извините, если кого-то обидел, реально, нужно искать по всем домам, чердакам, подвалам, курятникам, сараям. Хоть знакомые, хоть родственники, хоть друзья - никого нельзя пропускать, мало ли, что может быть. Нужно проверять все", - написал volonter___blogotvoritel.

Похожее предложение высказала predmestinanatalia_. "Искать нужно у родственников, у недругов. Малыш далеко не смог бы уйти - очень маленький, устанет", - предположила она. То, что его забрали, посадили в машину и увезли - как вариант не считается, да? То, что кто-то украл и держит у себя дома - это не мотив? То, что в Дагестане очень много педофилов, чтоб они были прокляты, тоже не мотив?" - отметил volonter___blogotvoritel. "И желательно проверить регистраторы автомобилей, проезжавших и видевших выезжающие с этой улицы автомобили" - написала margo_bakhor.