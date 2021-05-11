Власти решили усилить поиски ребенка в Дагестане

11 мая 2021, 11:59

Группу участников поисков ребенка в Хасавюртовском районе на сегодня решено увеличить до более 2 тысяч человек. Волонтеры пройдут цепочкой по лесному массиву, сообщила местная администрация 10 мая.

Как писал "Кавказский узел", мальчик 2017 года рождения пропал в районе поселка Аэродром в Дагестане. В поисках на территории Хасавюртовского района, по данным МЧС, были задействованы 70 сотрудников полиции и 60 местных жителей.

Ребенок пропал 8 мая во время прогулки. В его поисках участвуют сотрудники районной прокуратуры и следственного отдела, полиция, спасатели, главы сельских поселений, дружинники и волонтеры. Они провели поисковые мероприятия с использованием лодок и установили рыбацкие сети в границах, где протекает река Ямансу, сообщила администрация Хасавюртовского района.

Районный штаб по проведению поисково-спасательных мероприятий утвердил план действий на четвертый день поисков - 11 мая. "Принято решение увеличить число волонтеров и 11 мая пройти цепочкой по лесному массиву", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации вечером 10 мая.

В зону поиска, согласно плану штаба, попадают не менее 30 сел. "Всего в поисково-спасательном мероприятии, запланированном на 11 мая, будет участвовать более 2000 человек и 21 единица спецтехники", - сказано в сообщении.