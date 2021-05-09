Полиция и волонтеры подключились к поискам ребёнка в Дагестане

09 мая 2021, 08:27

По данным спасателей, ребенок пропал в районе поселка Аэродром.

"Пропал мальчик 2017 года рождения", - привел 8 мая сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по Дагестану ТАСС.

В поисках на территории Хасавюртовского района задействованы 70 сотрудников полиции и 60 местных жителей, указало ведомство.

По данным на 8.00 мск сегодня сообщения по поисках ребенка на сайте Главного управления МЧС по Дагестану нет.

Как писал "Кавказский узел", более 150 человек участвовали в поисках пропавшего 2 мая в Кизлярском районе Дагестана девятилетнего мальчика. Ребенок 2012 года рождения пропал в поселке Шаумян - ушел гулять и не вернулся. К операции присоединились представители отряда "ЛизаАлерт" из Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Кубани и Москвы. Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. 5 мая в штабе по поиску ребенка сообщили, что мальчик был обнаружен мертвым в трансформаторной будке, где, по предварительным данным, укрылся от дождя.