Спасатели нашли тело девятилетнего мальчика в Дагестане

05 мая 2021, 16:02

Пропавший в Кизлярском районе Дагестана мальчик был обнаружен мертвым в трансформаторной будке, где, по предварительным данным, укрылся от дождя, сообщили в штабе по поиску ребенка.

Как писал "Кавказский узел", более 150 человек участвовали в поисках пропавшего 2 мая в Кизлярском районе Дагестана девятилетнего мальчика. Ребенок 2012 года рождения пропал в поселке Шаумян - ушел гулять и не вернулся. К операции присоединились представители отряда "ЛизаАлерт" из Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Кубани и Москвы, однако добровольцев не хватает, сообщили волонтеры. Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Поиски пропавшего в Кизлярском районе девятилетнего мальчика прекращены, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе по поиску ребенка. Тело мальчика было найдено в трансформаторной будке, в которой он укрылся от дождя. По предварительной версии, причиной смерти стало поражение током. Фактическую причину гибели определит экспертиза, а обстоятельства - следствие, отметили в штабе.



Сообщение об окончании поисков было размещено сегодня в сообществе в соцсети "ВКонтакте" "ЛизаАлерт Дагестан". "Найден, погиб. Глубокие соболезнования родным и близким", - отмечается в сообщении.