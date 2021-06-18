Абхазские спасатели не смогли найти тело утонувшего в Гагре российского туриста

18 июня 2021, 07:10

Гражданин России из Челябинска утонул 17 июня в акватории Гагры. Водолазы не могут найти тело погибшего из-за сильного шторма и нулевой видимости под водой, сообщило МЧС Абхазии.

Житель Челябинска Михаил Николаевич Нестеров находился в Абхазии в качестве туриста.

"Российский турист, житель Челябинска Нестеров Михаил Николаевич, 1973 года рождения, утонул в акватории города Гагра", - говорится в сообщении от 17 июня на сайте МЧС Абхазии.

После поступления сигнала о происшествии на место инцидента прибыли сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, однако из-за сильного шторма и практически нулевой видимости под водой работа водолазов была практически не возможна, информировало ведомство.

Турист из Челябинска утонул в Абхазии в свой день рождения, уточнила 17 июня на своем сайте "Комсомольская правда. Челябинск".

Напомним, в Абхазии с 12 мая продолжаются поиски 64-летнего екатеринбуржца Владимира Ульянова. Его из-за недостаточной физической подготовки руководитель группы из шести российских туристов решила оставить в лагере во время похода по горам Абхазии. Затем группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и в итоге спустилась к спасателям, не забрав Ульянова. Спасатели добрались до базового лагеря, но оставшегося там туриста не обнаружили. Проводятся поиски пропавшего туриста пешими отрядами, ведется мониторинг территории с вертолета, к поискам подключены и спасатели пожарной части высокогорного абхазского села Псху, сообщило 16 июня МЧС Абхазии.

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