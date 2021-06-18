Побережье Гагры. Фото пресс-службы МЧС Абхазии https://www.mchsra.info/novosti/item/1767-rossijskij-turist-zhitel-chelyabinska-mikhail-nesterov-1973-goda-rozhdeniya-utonul-v-akvatorii-goroda-gagra

18 июня 2021, 07:10

Абхазские спасатели не смогли найти тело утонувшего в Гагре российского туриста

Гражданин России из Челябинска утонул 17 июня в акватории Гагры. Водолазы не могут найти тело погибшего из-за сильного шторма и нулевой видимости под водой, сообщило МЧС Абхазии.

Житель Челябинска Михаил Николаевич Нестеров находился в Абхазии в качестве туриста.

"Российский турист, житель Челябинска Нестеров Михаил Николаевич, 1973 года рождения, утонул в акватории города Гагра", - говорится в сообщении от 17 июня на сайте МЧС Абхазии.

После поступления сигнала о происшествии на место инцидента прибыли сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, однако из-за сильного шторма и практически нулевой видимости под водой работа водолазов была практически не возможна, информировало ведомство.

Турист из Челябинска утонул в Абхазии в свой день рождения, уточнила 17 июня на своем сайте "Комсомольская правда. Челябинск".

Напомним, в Абхазии с 12 мая продолжаются поиски 64-летнего екатеринбуржца Владимира Ульянова. Его из-за недостаточной физической подготовки руководитель группы из шести российских туристов решила оставить в лагере во время похода по горам Абхазии. Затем группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и в итоге спустилась к спасателям, не забрав Ульянова. Спасатели добрались до базового лагеря, но оставшегося там туриста не обнаружили. Проводятся поиски пропавшего туриста пешими отрядами, ведется мониторинг территории с вертолета, к поискам подключены и спасатели пожарной части высокогорного абхазского села Псху, сообщило 16 июня МЧС Абхазии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гагре ясно, без осадков, температура воздуха +20 градусов, ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Ночью температура снизится до +16, а скорость ветра - до 2 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Волонтеры эвакуированы с высокогорья Абхазии", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

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