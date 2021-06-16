Спасатели в Абхазии продолжили поиски российского туриста с воздуха

16 июня 2021, 21:50

Спасатели продолжают поиски туриста в горах Абхазии на вертолете и пешком, сообщили в МЧС Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая МЧС Абхазии сообщило, что к поискам пропавшего в горах российского туриста Владимира Ульянова подключились волонтеры. 3 июня вторая группа российских волонтеров вместе с абхазскими спасателями вышла на поиски. К 9 июня волонтеры не нашли следов пропавшего туриста и запросили помощи спасателей в эвакуации с высокогорья.

МЧС Абхазии проводит поиски пропавшего туриста пешими отрядами, мониторит территорию с вертолета, к поискам подключены и спасатели пожарной части высокогорного абхазского села Псху, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники пожарно-спасательной части, которая находится в селе Псху, пешком проходят по возможному маршруту. Также мы предупредили охотников, чтобы сообщали нам, если найдут какие-то предметы", - цитирует сегодня представителя МЧС "Sputnik-Абхазия".

Напомним, 64-летнего екатеринбуржца Владимира Ульянова из-за недостаточной физической подготовки руководитель группы из шести российских туристов решила оставить в лагере во время похода по горам Абхазии. Затем группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и в итоге спустилась к спасателям, не забрав Ульянова. Спасатели добрались до базового лагеря, но оставшегося там туриста не обнаружили. Его поиски были приостановлены 22 мая, а 28 мая были продолжены.