Волонтеры эвакуированы с высокогорья Абхазии

09 июня 2021, 13:20

Группа волонтеров не нашла следов пропавшего туриста в горах Абхазии и запросила помощи спасателей в эвакуации с высокогорья, сообщило сегодня МЧС Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая МЧС Абхазии сообщило, что к поискам пропавшего в горах российского туриста Владимира Ульянова подключились волонтеры. 3 июня вторая группа российских волонтеров вместе с абхазскими спасателями вышла на поиски пропавшего в горах туриста Владимира Ульянова.

64-летнего екатеринбуржца Владимира Ульянова руководитель группы из шести российских туристов решила оставить в лагере во время похода по горам Абхазии из-за недостаточной физической подготовки. Затем группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и в итоге спустилась к спасателям, не забрав Ульянова. Спасатели добрались до базового лагеря, но оставшегося там туриста не обнаружили. Его поиски были приостановлены 22 мая, а 28 мая были продолжены.

Российские волонтеры, отправившиеся на поиски пропавшего туриста Владимира Ульянова, вышли на связь с МЧС и попросили эвакуировать их из альпийской зоны в районе слияния рек Химса и Кубыш. Волонтеры объяснили, что не смогут самостоятельно спуститься к побережью, так как физически истощены и обратный путь им не под силу, сообщило сегодня МЧС Абхазии.

Утром спасатели на вертолете эвакуировали часть группы, двое из волонтеров самостоятельно спускаются с высокогорья по пешему маршруту. Следов пропавшего туриста в ходе поисков не обнаружено, проинформировал "Sputnik Абхазия".



Поиски Владимира Ульянова не дали никаких результатов, отметило издание.

Все эти дни в горах шёл дождь, волонтеры работали в условиях постоянной влажности, говорится в сообщении в группе "Поиски Владимира Ульянова" в соцсети "ВКонтакте".