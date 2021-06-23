Отец Зазы Гахеладзе отказался от посещения Южной Осетии

23 июня 2021, 13:21

Патриархия Грузии обратилась к патриарху Московскому и всея Руси с просьбой помочь в освобождении Зазы Гахеладзе и попросила отца осужденного не посещать территорию Южной Осетии. Власти Грузии имеют рычаги воздействия, чтобы освободить Гахеладзе, но не используют их, указал сегодня его отец.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники и односельчане раненного южноосетинскими пограничниками гражданина Грузии Зазы Гахеладзе усомнились в версии, что он стрелял из охотничьего ружья в пограничников. В момент задержания Гахеладзе находился на грузинской территории, указали они. 5 февраля Верховный суд Южной Осетии приговорил Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы и посягательстве на жизнь силовика. Власти Грузии должны предпринять эффективные действия по освобождению Гахеладзе, заявили его родственники, пригрозив в противном случае проведением акций протеста.

11 июля 2020 года, по данным КГБ Южной Осетии, Заза Гахеладзе открыл огонь при задержании и несколько раз выстрелил в пограничников, которые ответным огнем ранили его в ногу, после чего задержали. По данным южноосетинской стороны, Гахеладзе оказана медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное. Служба госбезопасности Грузии осудила действия южноосетинских силовиков.

Отец Зазы Гахеладзе по просьбе патриарха Грузии отказался переходить на территорию Южной Осетии. По словам Михаила Гахеладзе, решение было изменено по просьбе патриарха и его семьи. "Мы написали письмо патриарху Грузии. По просьбе патриарха и моей семьи я больше не буду переходить на оккупированную территорию. Патриархия подготовила письмо на имя патриарха Российского (Московского и всея Руси Кирилла. — Прим. "Кавказского узла")", — привело его слова издание "Грузия Online".

Отец осужденного указал, что намерен подождать месяц до новой встречи в Эргнети, но если его сын не будет освобожден, ему придется посетить Южную Осетию. "Может быть, своим переходом я сделаю своему сыну еще хуже, но мне ничего больше не остается. Нужно задействовать все рычаги, чтобы вернуть моего сына домой. Я призываю всех провести мирную акцию, чтобы результат был нормальным", — процитировало его издание. Михаил Гахеладзе добавил, что запланированная сегодня акция в селе Квемо Чала состоится.

Напомним, 15 июня в Эргнети (село в Горийском муниципалитете Грузии на границе с Южной Осетией. — Прим."Кавказского узла") прошла юбилейная 100-я по счету встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В мероприятии приняли участие родственники Зазы Гахеладзе.

Михаил Гахеладзе отметил, что власти Грузии не предпринимают должных усилий по освобождению его сына. "У властей есть рычаги воздействия, но эти рычаги все еще бездействуют. За почти год результата нет", — привело его слова агентство "Интерпрессньюс".

Правительство делает все, чтобы Заза Гахеладзе вышел на свободу, заявил сегодня министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. "В освобождении Зазы Гахеладзе участвуют правительство, международные организации и партнеры. Мы надеемся, что он скоро будет освобожден и вернется к своей семье. Я не могу говорить о деталях, потому что открытый разговор может испортить и сорвать переговоры. Патриархат также был вовлечен в процесс. Надеюсь, они (Южная Осетия) примут разумное решение и выпустят его. У нас есть контакт с семьей, и мы с ними разговариваем", — привело слова министра издание Report.

Ограничения на переход границы Грузии с Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", размещенном на "Кавказском узле".