14 июня 2021, 15:40

Авария на Ингурской ГЭС обесточила Грузию и Абхазию

Остановка генераторов на Ингурской ГЭС оставила без света жителей большинства районов Абхазии и части Грузии, в Тбилиси остановилось метро. Работа ГЭС и подача электричества восстановлены, отчитались энергетики.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля после ремонта была введена в эксплуатацию Ингурская ГЭС, которая снабжает электричеством жителей Грузии и Абхазии. На фоне сообщения о запуске ГЭС в Абхазии отменены веерные отключения электроэнергии.

Часть жителей Грузии осталась без света, проинформировала "Государственная электросистема Грузии". "Сегодня в 14:00 (13:00 мск) аварийно отключилась 500-киловаттная линия электропередачи "Имерети" и "Ингурская ГЭС", из-за чего прекратилась подача электроэнергии большей части населения Грузии. На данном этапе ведутся работы по ликвидации аварии", - процитировало сообщение компании издание "Грузия Online".

Из-за срыва в подаче электроэнергии Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена временно с 14:00 (13:00 мск) не могла обслуживать пассажиров. С 14:35 (13:35 мск) из-за падения напряжения на первой линии метро работа была приостановлена, поезда ходили от "Театра Ахметели" до станции метро "Дидубе". С 15:00 обе линии метро работают без перебоев, сообщил Report со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.

Без света осталась и половина Абхазии. Причиной "Черноморэнерго" назвало аварийную остановку генераторов. "Без подачи электроэнергии остались Галский район, Очамчырский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов", - говорится в сообщении в Facebook компании. 

Работа Ингурской ГЭС и подача электричества возобновились в 14:36 (13:36 мск) проинформировала компания.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Примечание:

"Защитники ущелья Риони покинули Тбилиси после акций протеста", "Ужесточение штрафов за майнинг подчеркнуло проблемы с ГЭС и электросетями в Абхазии", "Парламент Абхазии ужесточил наказание за незаконную добычу криптовалюты".

Автор: "Кавказский узел"

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