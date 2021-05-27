Защитники ущелья Риони покинули Тбилиси после акций протеста

27 мая 2021, 05:49

Последняя демонстрация против строительства Намахванской ГЭС на реке Риони прошла в Тбилиси. Протестующие перенесли акцию обратно в регион Имерети, на место строительства гидроэлектростанции. Жители Тбилиси с пониманием отнеслись к перекрытым улицам с палатками и предлагали помощь, отметили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 мая противники строительства Намахванской ГЭС предъявили властям Грузии ультиматум, пригрозив парализовать Тбилиси, если их требования не будут удовлетворены. Вечером 24 мая участники акции протеста перекрыли проспект Руставели, заявив, что не разблокируют его до 26 мая. Однако 25 мая они разблокировали улицу.

У протестующих четыре основных требования: отмена контракта с турецкой компанией "ЭНКА", отмена постановления правительства о передаче компании права собственности на государственную недвижимость, отмена разрешения на строительство и отставка министра экономики.

Участники акции протеста против строительства каскада ГЭС на реке Риони 26 мая покинули Тбилиси и автоколонной двинулись в сторону Намахвани. Как заявил во время митинга один из лидеров протеста Варлам Голетиани, протестующие намерены помешать ведению подготовительных работ на месте строительства.

«Битва будет продолжаться в Намахвани. И это будет, конечно, не физическая, а бескровная битва. Мы участвуем в этой бескровной битве уже полгода, и мы завершим ее также без кровопролития", - сказал он.

Противники строительства поделились с корреспондентом "Кавказского узла" подробностями своей жизни на проспекте Руставели. Мамука из Ахметского района рассказал, что провел в палатке три ночи. "Три дня мы фактически на улицах. Я могу и пять, и 10 дней в походных условиях жить, если нужно отстоять нашу правду. Мы - кавказцы, и никто не должен нам диктовать, как жить в своей стране", - заявил он.

По его словам, жители Тбилиси сделали все, чтобы участники акции не испытывали трудностей. "К нам в первый же день подъехали владельцы ресторанов и гостиниц. Сразу же предложили еду, предложили приходить к ним в гостиницу, чтобы принять душ, освежиться. Так что поддержка всего населения ощущается. Поэтому мы уверены, что находимся на правильном пути и добьемся своего", - рассказал Мамука.

"Все больше людей нас поддерживают. Это дает нам надежду о том, что мы обязательно победим", - рассказал крестьянин из Кутаиси Миндия.

По его словам, он в целом не против, чтобы в Грузии строились даже большие ГЭС, но на это должно быть согласие местных жителей. "В проекте Намахвани ГЭС мы столкнулись со множеством проблем: это и сейсмическая опасность, и кабальные условия договора - обязательство государства покупать электроэнергию по высокой цене 15 лет; и передача в собственность инвестора фактически всего Рионского ущелья, и ухудшение климата", - напомнил Миндия.

По его словам, он выращивает виноград сорта цоликаури недалеко от реки. "В долине Риони цоликаури растет в эндемической зоне Твиши - это наш фирменный виноград. Мы опасаемся, что если будет обустроено два больших водохранилища - в Намахвани и в Твиши, то климат изменится, в винограде будет больше влаги и меньше сахара, и сорт испортится", - добавил он.

Бесо Апхаидзе живет в Тбилиси, однако уже три дня ночует в одной из палаток. "Этот протест длится с июня прошлого года, он начался в июне 2020 года. Сначала в Риони, а сейчас здесь. Конечно, трудно, приходится на камнях спать, дождь идет, но цель оправдывает средства. К сожалению, многие тбилисцы считают, что эта проблема их не касается, и на митинг пришло меньше людей, чем мы ожидали", - рассказал он.

"Это очень значимая акция не только в отношении ущелья Риони, не только в отношении протеста людей, но и в отношении всей Грузии. Большое значение имело бы, если бы еще больше людей собралось бы в поддержку требования сохранить природу и защитить права людей, проживающих там", - отметила жительница Тбилиси Марта, по профессии врач.

"Эта проблема касается не только ущелья Риони и регионов Лечхуми-Квемо Сванети и Имерети. Это общенациональная проблема, потому что, во-первых, воздействие оказывается на всю экосистему, а во-вторых, создается опасный прецедент, когда нарушается и природоохранное законодательство, и права простых людей. В целом, я довольна акцией, поскольку это только первый шаг, и мы смогли добиться отсрочки строительства", - заявила мастер по художественный поделок Лали.

"В большинстве семей есть традиция наследования специальности. В семье врача становятся врачами, в семье учителей - учителями. Вот и в моей, так получилось, что мои предки занимались вопросами экологии. В свое время мой отец не хотел, чтобы я продолжил семейную традицию, так как понимал, что из-за Рионской равнины будут проблемы, но в 1993 году я все же выбрал профессию эколога. Я борюсь за экологию Рионской долины и Черноморского побережья. Их нельзя рассматривать раздельно. Рионская равнина - часть черноморского побережья. Вмешательство является экоцидом и грозит серьезными последствиями", - отметил житель Тбилиси Сиверион.

Участники акции считают, что строительство ГЭС не повлияет положительно ни на стоимость электричества, ни на подачу электроэнергии в целом.

"Есть подсчеты специалистов, что гораздо выгоднее оставить все как есть, потому что цена в 6 центов (около двух лари) за киловатт - это слишком высокая стоимость. Мы и сейчас платим такую цену, но она будет увеличиваться", - заявил житель Тбилиси, экономист Леван.

"На Риони ниже Кутаиси уже действуют две небольшие ГЭС. Если построить каскад - маленькую ГЭС в Твиши и большую в Намахвани, то эти две существующие уменьшат выработку из-за снижения напора воды", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО "Зеленая альтернатива".

По данным неправительственной организации, в настоящее время в Грузии заморожены работы на нескольких аналогичных строящихся объектах, в частности, Худони ГЭС в Верхней Сванетии и гидроэлектростанции на реке Алазани возле селения Биркиани после протестов в апреле 2019 года, а также заморожено строительство малой ГЭС.

Экономист Йосиф Арчвадзе заявил, что нужно вместе с энергетиками посчитать, выгодно ли будет строительство ГЭС "Обоюдная мощность обеих ГЭС - 433 мегаватт. Я не думаю, что этот объем энергии будет меньше, чем мощность двух небольших ГЭС", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно данным Национальной ассоциации по энергетике и окружающей среде, за четыре месяца 2021 года потребление электроэнергии возросло на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За четыре месяца 2021 года в местную экономику было поставлено 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 220 миллионов киловатт-часов больше, чем за аналогичный период 2020 года. Что касается местного производства, то оно снизилось на 19% и составило 2,98 миллиарда киловатт-часов. Основной причиной этого снижения стало закрытие крупнейшей гидроэлектростанции страны Ингури ГЭС, но после трехмесячного отключения станция возобновила работу несколько недель назад. Импорт электроэнергии увеличился на 117% на фоне сокращения внутреннего производства. Всего импорт электроэнергии в этом году составил 1,69 миллиарда киловатт-часов, что составило 37,5% от потребленной электроэнергии. Следует отметить, что большая часть импорта - 924 миллиона киловатт-часов - это импорт российской электроэнергии в Абхазию, и Грузия за нее не заплатила", - говорится в сообщении ассоциации в Facebook.

18 января Ингурская ГЭС была остановлена для ремонта деривационного тоннеля, на это время абхазские энергетики призвали жителей экономить электроэнергию. Введена в эксплуатацию гидроэлектростанция была 27 апреля.

При этом ассоциация уверяет, что для развития экономики страны необходимо увеличивать количество вырабатываемой энергии.

"Это показатель развития народа. Если сравнивать, то в Норвегии на душу населения вырабатывается в 70 раз больше электроэнергии, чем в Афганистане. И уровень жизни в этих двух странах несравним", - заявил Арчвадзе.

По сообщению организаторов, в митинге 26 мая приняли участие свыше пяти тысяч человек. Около двух часов проезжая часть на площади Республики была перекрыта полицией. Митинг прошёл в спокойной обстановке и завершился авто-парадом - около полусотни автомобилей и мотоциклов с флагами выехали к месту строительства ГЭС, расстояние до которого - 251 километр.