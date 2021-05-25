25 мая 2021, 22:30

Сотрудник полиции Дагестана заподозрен во взяточничестве

Сотрудник МВД Дагестана получил от иностранных рабочих, незаконно работающих в России, 900 тысяч рублей за сообщения о месте и времени проведения проверок сотрудниками миграционной службы, предположило следствие.

Ведущий специалист-эксперт отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по Дагестану заподозрен в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, сотрудник полиции знал, что граждане Азербайджана и Вьетнама работают в Дагестане с нарушением миграционного законодательства, однако не предпринимал никаких действий, а также предоставлял им информацию о времени и месте проведения проверок сотрудниками миграционной службы. Как предположило следствие, за это в 2019-2020 годах он получил на банковскую карту переводы на общую сумму 900 тысяч рублей, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

Подозреваемый задержан, следствие направило ходатайство о его заключении под стражу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) предусматривает до 12 лет лишения свободы, часть 3 этой же статьи (получение взятки должностным лицом за незаконные действия) - до восьми лет лишения свободы, часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) - до четырех лет лишения свободы.

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей не поступало.

Как писал "Кавказский узел", замначальника одного из управлений Минимущества Дагестана Ислам Агамагомедов потребовал от фермера 350 тысяч рублей за отказ от проверки исполнения договора об аренде земельного участка, предположили следователи. Суд постановил заключить чиновника под стражу на два месяца.

Примечание:

"Кубань стала лидером рейтинга Генпрокуратуры по числу взяток", "10 сотрудников Ространснадзора в Дагестане задержаны по делу о взятках", "Счетная палата Дагестана нашла нарушения при закупках на нужды образования".

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