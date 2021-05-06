Кубань стала лидером рейтинга Генпрокуратуры по числу взяток

06 мая 2021, 04:56

Больше всего случаев получения взяток в первом квартале 2021 года зарегистрировано на Кубани. В топ-20 регионов, где в январе-марте выявлено больше всего коррупционных преступлений, также вошли Ростовская и Волгоградская области, Ставропольский край и Дагестан.

Генеральная прокуратура России опубликовала 5 мая на портале правовой статистики данные о числе зарегистрированных преступлений по статье 290 Уголовного кодекса (получение взятки) за первый квартал 2021 года.

Лидером рейтинга оказался Краснодарский край, где за январь-март текущего года был зарегистрирован 121 случай получения взяток. Москва отстает от Кубани на 14 случаев.

"Кавказский узел" писал о ряде уголовных дел против кубанских чиновников. Так, 8 апреля следствие заявило, что замглавы Каневского района и руководитель еще одного района Краснодарского края регулярно передавали региональной чиновнице взятки за покровительство по службе. Двумя днями ранее, 6 апреля, глава Апшеронска был отправлен в отставку за сокрытие доходов. По мнению экспертов, коррупционные дела на Кубани связаны с борьбой в верхних эшелонах региональной власти и могут ударить по губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

В топ-10 регионов также попали Ростовская область, занявшая шестое место - здесь за квартал было выявлено 60 случаев получения взяток, и Волгоградская область, занявшая девятое место с 45 выявленными случаями взяточничества.

Среди регионов СКФО в топ-20 оказались Ставропольский край (11-е место с 40 выявленными случаями) и Дагестан (15-е место с 35 выявленными случаями). Чечня и Северная Осетия расположились рядом на 36-м и 37-м местах с одинаковыми показателями - по 13 случаев.

Астраханская область на 51-м месте (семь случаев), Кабардино-Балкария - на 57-м (пять случаев), Калмыкия - на 60-м (четыре случая), Адыгея - на 71-м (два случая). В Карачаево-Черкесии и Ингушетии в первом квартале 2021 года не было выявлено ни одного случая взяточничества - республики расположились на 83-м и 84-м местах рейтинга соответственно.