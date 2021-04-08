Руководство двух районов на Кубани заподозрено во взяточничестве

08 апреля 2021, 17:05

Замглавы Каневского района и руководитель еще одного района Краснодарского края регулярно передавали региональной чиновнице взятки за покровительство по службе, заявило следствие.

По данным следствия, заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края осенью 2020 года "сообщила ряду руководителей муниципальных образований о необходимости передавать взятки за общее покровительство и попустительство по службе и систематически получала их от чиновников и их представителей". Ей удалось получить взяток на миллион рублей, в деле говорится о шести эпизодах.

В частности, в конце 2020 года чиновница в течение трех месяцев получала по 100 тысяч рублей от одного из заместителей главы Каневского района - "в том числе за содействие в непринятии мер, входящих в ее служебные полномочия", утверждают следователи. Муниципальный чиновник заключен под стражу по обвинению в даче взяток.

Еще одно уголовное дело возбуждено против главы другого района Краснодарского края. По версии следствия, глава района дважды передавал заместителю директора департамента внутренней политики по 50 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Глава района задержан, следствие готовит ходатайство об аресте, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Краснодарскому краю.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте бывший глава Динского района Краснодарского края Сергей Пономарев был признан виновным по двум эпизодам получения взяток на сумму в 10 миллионов рублей. Подсудимый вину не признал, заявив, что один из эпизодов получения взятки подстроен сотрудниками правоохранительных органов.