10 сотрудников Ространснадзора в Дагестане задержаны по делу о взятках

10 апреля 2021, 14:01

Следователи заподозрили в систематическом взяточничестве начальника отдела Ространснадзора по Дагестану Амирсултана Альдерова и 12 инспекторов, после чего задержали 10 человек. Пятеро из них арестованы, сообщил Следком.

Следователи следственного управления Следкома по Дагестану возбудили уголовное дело против начальника регионального отдела Ространснадзора Амирсултана Альдерова и 12 инспекторов – Абдурашида Гасанова, Мурадхана Ибрагимова, Муслима Магомедрасулова, Курбана Абдуллабекова, Рустама Муртузалиева, Алибека Халикова, Баганда Даудова, Курбана Никатуева, Джанмурза Алданова, Сиражудина Ташбекова, Магомедсалама Магомедова, Мухтарпаша Шахрурамазанова, сообщил сегодня Следком России на своем сайте.

Задержаны десять участников дела, пять из них арестованы, в отношении остальных решается вопрос о заключении под стражу, сказано в сообщении.

По версии следствия, сотрудники регионального Ространснадзора с апреля по ноябрь 2020 года получали взятки за беспрепятственный проезд грузовых машин на территории поста весового контроля на автодороге "Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала". "Общая сумма взяток составила более 1,2 млн рублей", – информировало ведомство.

Силовики провели по местам жительства подозреваемых обыски, в ходе которых изъяли в том числе деньги в особо крупном размере. Дело расследуется по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки", пояснил Следком.

Часть 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия, организованной группой, в особо крупном размере" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Комментариев от адвокатов от участников уголовного дела относительно сообщения Следкома России пока не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что Генпрокуратура России отнесла Дагестан к лидирующим по уровню коррупции регионам. По мнению экономистов, коррупция, теневая экономика, недостаток квалифицированных кадров и приводят республики Северного Кавказа на последние места в социально-экономических рейтингах.