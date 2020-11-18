Асхабали Абдулатипов получил шесть лет колонии

18 ноября 2020, 19:48

Родственник бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, глава ГКУ "Автохозяйство" Асхабали Абдулатипов приговорен к шести годам колонии со штрафом в 300 миллионов рублей за посредничество во взяточничестве. Глава Докузпаринского района Абдурагим Алискеров получил семь лет колонии с такой же суммой штрафа.

Как писал "Кавказский узел", глава ГКУ "Автохозяйство" Асхабали Абдулатипов был арестован летом 2018 года по делу о бюджетных тратах на частный автомобиль для главы республики вместе с бывшим вице-премьером Дагестана Рамазаном Алиевым. 8 февраля 2019 года Верховный суд Дагестана отпустил его под домашний арест. В августе того же года дело Асхабали Абдулатипова было передано в суд.

16 мая 2019 года прошли обыски в администрации Докузпаринского района, в тот же день глава района Абдурагим Алискеров был задержан по подозрению в том, что он дал взятку в размере 23 миллионов рублей за свою должность. Чиновник вину не признал. Алискеров пользовался поддержкой предыдущего главы муниципалитета Керимхана Абасова, за которым тянется шлейф конфликтов, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Бабушкинский суд Москвы приговорил Асхабали Абдулатипова к шести годам колонии со штрафом в 300 млн рублей за посредничество во взяточничестве, сообщили в пресс-службе суда. Кроме того, Абдулатипов на три года лишен права занимать определенные должности в госорганах. Другой фигурант дела - бывший глава Докузпаринского района Дагестана Абдурагим Алискеров - признан виновным в том, что дал взятку за назначение его на должность главы района, он приговорен к семи годам со штрафом в 300 млн рублей. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, пишет "Интерфакс".

О кадровых чистках в республике, а также связанных с ними увольнениях чиновников "Кавказский узел" информирует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".