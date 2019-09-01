Эфендиев оштрафован за превышение должностных полномочий

01 сентября 2019, 08:58

Суд назначил 300 тысяч рублей штрафа бывшему руководителю администрации главы и правительства Дагестана Исмаилу Эфендиеву, обвиненному в том, что по его распоряжению в правительственном гараже обслуживалась частная иномарка.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября 2018 года силовики задержали Эфендиева по делу о превышении полномочий, на следующий день Советский райсуд Махачкалы поместил его под стражу. Эфендиев был освобожден от должности замруководителя администрации главы и правительства Дагестана, которую он на тот момент занимал. 15 декабря суд перевел его под домашний арест, а 21 августа прокуратура сообщила о передаче дела в суд.

По версии обвинения, в 2017 году руководитель администрации главы и правительства Дагестана подписал распоряжение, которым обязал госучреждение "Автохозяйство" принять на обслуживание иномарку, принадлежащую частному лицу. В результате техобслуживание автомобиля нанесло более 360 тысяч рублей ущерба бюджету, утверждала прокуратура.

Советский районный суд Махачкалы признал виновным бывшего руководителя администрации главы и правительства Дагестана в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), сообщила 30 августа прокуратура Дагестана на своем сайте. Свою вину он признал, полностью возместил причиненный ущерб и просил судью о снисхождении, говорится в сообщении.

В результате суд назначил ему в качестве наказания штрафу в 300 тысяч рублей, написал со ссылкой на сотрудника прокуратуры республики ТАСС. "Дело в отношении Эфендиева рассматривалось в особом порядке", - отметил сотрудник ведомства, не уточнив дату вынесения приговора. Отметим, что максимальное наказание по этой статье - до семи лет лишения свободы.

На сайте Советского районного суда Махачкалы информации о вынесение приговора Эфендиеву по состоянию на 8.40 мск сегодня нет. Комментариев от Эфендиева или его представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, по этому же делу проходит глава ГКУ "Автохозяйство" Асхабали Абдулатипов. Он был арестован летом 2018 года по делу о бюджетных тратах на частный автомобиль для главы республики вместе с бывшим вице-премьером Дагестана Рамазаном Алиевым. 8 февраля Верховный суд Дагестана отпустил его под домашний арест. 21 августа прокуратура сообщила, что дело Абдулатипова направлено в суд.