Генпрокуратура назвала регионы юга России в числе лидеров по уровню коррупции

09 марта 2021, 08:57

Кубань, Ставрополье, Ростовская область и Дагестан входят в десятку российских регионов, лидирующих по уровню коррупции, сообщили в Генпрокуратуре.

В список наиболее коррумпированных регионов России входят Кубань, Ставрополье, Ростовская область и Дагестан, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин. Он отметил, что на первом месте по этому показателю расположилась Москва. "Далее – Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край", – привело сегодня слова Балдина РИА "Новости".

При этом наименьшее число взяток зафиксировано за 2020 год на на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях, добавил он.

Балдин подчеркнул, что статистические данные не могут свидетельствовать о действительном уровне коррупции в регионах. "Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются [очень скрытными]. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению", – привел сегодня его слова "Коммерсант".

На Кубани в 2020 году число преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) выросло на 4%, а всего за год было зафиксировано 131 преступление (против 126 годом ранее). Средний размер взятки в Краснодарском крае в 2020 году составил 1,4 млн рублей, увеличившись за год вдвое. По данным прокуратуры Краснодарского края, ущерб от коррупционных посягательств в регионе в 2018-2020 годах составил 12,8 млрд рублей, сказано в публикации.

Статья 290 УК РФ "Получение взятки" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что по мнению экономистов, коррупция, теневая экономика, недостаток квалифицированных кадров и приводят республики Северного Кавказа на последние места в социально-экономических рейтингах. В июле 2020 года также был опубликован рейтинг по доходам населения. Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия заняли нижние строчки, а Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня вошли в список регионов с высоким показателем крайней бедности населения.