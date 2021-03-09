Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации на Петровке. Фото Andreykor https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Prosecutor_General%E2%80%99s_Office_of_the_Russian_Federation_(Petrovka).jpg

09 марта 2021, 08:57

Генпрокуратура назвала регионы юга России в числе лидеров по уровню коррупции

Кубань, Ставрополье, Ростовская область и Дагестан входят в десятку российских регионов, лидирующих по уровню коррупции, сообщили в Генпрокуратуре.

В список наиболее коррумпированных регионов России входят Кубань, Ставрополье, Ростовская область и Дагестан, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин. Он отметил, что на первом месте по этому показателю расположилась Москва. "Далее – Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край", – привело сегодня слова Балдина РИА "Новости".

При этом наименьшее число взяток зафиксировано за 2020 год на на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях, добавил он.

Балдин подчеркнул, что статистические данные не могут свидетельствовать о действительном уровне коррупции в регионах. "Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются [очень скрытными]. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению", – привел сегодня его слова "Коммерсант".

На Кубани в 2020 году число преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) выросло на 4%, а всего за год было зафиксировано 131 преступление (против 126 годом ранее). Средний размер взятки в Краснодарском крае в 2020 году составил 1,4 млн рублей, увеличившись за год вдвое. По данным прокуратуры Краснодарского края, ущерб от коррупционных посягательств в регионе в 2018-2020 годах составил 12,8 млрд рублей, сказано в публикации.

Статья 290 УК РФ "Получение взятки" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что по мнению экономистов, коррупция, теневая экономика, недостаток квалифицированных кадров и приводят республики Северного Кавказа на последние места в социально-экономических рейтингах. В июле 2020 года также был опубликован рейтинг по доходам населения. Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия заняли нижние строчки, а Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня вошли в список регионов с высоким показателем крайней бедности населения.

Примечание:

"Жители Прохладного пожаловались на безработицу после банкротства "Кавказкабеля", "Южные республики стали аутсайдерами рейтинга зарплат в России", "Три региона юга России названы аутсайдерами по размерам пенсий". 

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