Студенты ведущих вузов Грузии присоединились к протестной кампании

12 мая 2024, 23:36

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Призыв протестовать против закона об иноагентах поддержали студенты 12 грузинских вузов.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 мая в Тбилиси на площади Европы прошла массовая акция против закона об иноагентах. Активисты анонсировали акцию протеста, которая начнется вечером 12 мая и будет продолжаться до обсуждения законопроекта на заседании юридического комитета арламента Грузии. Семь оппозиционных партий потребовали от правящей партии "Грузинская мечта" отозвать законопроект об иноагентах, поскольку он, по мнению оппозиции, противоречит евроатлантическому курсу страны. Студенты Тбилисского университета объявили о забастовке и призвали присоединиться к ней представителей других вузов.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Ожидается, что 13 мая законопроект об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении обсудит юридический комитет парламента, а во вторник, 14 мая, проект будет вынесен на пленарное заседание.

По данным на 12 мая, участие в забастовке подтвердили студенческие движения из следующих вузов: Тбилисский госуниверситет им. Джавахишвили, Батумский госуниверситет им. Шота Руставели, Университет им. Григола Робакидзе (GRU), Кавказский университет, GIPA, Alte University, Госуниверситет Илии, Университет Грузии, Georgian National University, Академия художеств, Аграрный университет, Свободный университет, пишет издание Newsgeorgia.

По данным издания, некоторые вузы полностью остановят работу 13 мая, другие частично. К акциям присоединяются профессора и преподаватели государственного университета Илии, GIPA и часть преподавательского состава ТГУ, сообщают "Новости Грузии".

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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