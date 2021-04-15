15 апреля 2021, 19:35

Счетная палата Дагестана нашла нарушения при закупках на нужды образования

Минобразования Дагестана допустило множественные нарушения при реализации денег, выделенных на строительство школ и другие нужды образовательной системы, сообщила Счетная палата Дагестана.

На реализацию нацпроекта "Образование" Дагестану было выделено 7 миллиардов 764 миллиона рублей, не использованы из них 3 миллиарда 344 миллиона рублей (43% от общей суммы), с нарушениями использованы 870,6 миллионов рублей. Нарушения на 400 миллионов рублей выявлены в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, на 144,1 миллиона рублей - при осуществлении государственных закупок и на 273,3 миллиона - при ведении бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской отчетности, отчиталась сегодня Счетная палата Дагестана. 

Из-за некачественного анализа рынка завышена стоимость закупок оборудования на сумму более 22,5 миллиона рублей, в том числе при закупке оборудования для воркаут-площадок на 9,8 миллиона рублей и интерактивного оборудования на 115 миллиона рублей. Минобразования Дагестана не расторгло контракт на поставку более 3 тысяч ноутбуков на 115,3 миллиона, рублей, несмотря на то, что характеристики поступивших ноутбуков не соответствовали техзаданию, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Счетная палата также указала на затягивание строительства школ. В 2019 году строительство 16 школ было передано Главному военно-строительному управлению номер 4 Минобороны России, из них в 2020 году должны были сдать в эксплуатацию 11 школ, однако введена в эксплуатацию лишь одна, строительная готовность остальных, по данным на конец 2020 года - от 5 до 60%, отмечается в сообщении.

Материалы проверки Счетная палата направит в парламент Дагестана и в прокуратуру. Министру образования и науки Дагестана отправлено представление с предложением об устранении выявленных нарушений и недостатков, проинформировал сегодня "Интерфакс".

На сайте Минобразования Дагестана на 19:35 мск не содержится комментариев относительно выводов Счетной палаты.

"Кавказский узел" писал, что в июне 2020 года суд назначил бывшему министру образования Дагестана Шахабасу Шахову 4,5 года лишения свободы по обвинению в растрате при строительстве школы в Каспийске и получении взятки. Остальные участники дела о растрате получили условные сроки, никто из осужденных вину не признал.

Примечание:

"Дагестанский вуз оказался в центре скандала с плагиатом", "Власти обратили внимание на проблему трехсменного обучения в школах на Северном Кавказе", "Родители усомнились в эффективности санитарных мер в школах Дагестана".

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