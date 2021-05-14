Ученые поддержали альтернативу официальному плану агломераций в Дагестане

14 мая 2021, 18:48

Дагестанские чиновники представили премьер-министру России устаревший и неэффективный проект создания городских агломераций в регионе и на протяжении многих лет отвергают сотрудничество с независимыми специалистами в этом вопросе, заявил экономист Михаил Чернышов. Участники конференции в Махачкале поддержали проект агломерационного развития, предложенный Чернышовым.

11 мая в Махачкале прошло заседание Кавказского политико-экономического клуба «Развитие регионов: стратегия-2050» на тему «Агломерационное развитие Республики Дагестан: работа над ошибками». С докладом выступил московский ученый, кандидат экономических наук, заведующий Лабораторией проблем пространственного развития Института проблем рынка Российской академии наук Михаил Чернышов. Он указал, что агломерационное развитие – одна из острых тем, которая актуализировалась после визита Михаила Мишустина в Дагестан, где ему презентовали план развития Дербента.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в апреле побывал в Дагестане с рабочей поездкой. В состав делегации также входили министр здравоохранения России Михаил Мурашко, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников, передали РИА "Новости" 14 апреля.

Экономист Чернышов раскритиковал план чиновников по развитию агломераций

Действующая ныне Стратегия-2025 предлагает деление республики на 5 крупных и 12 более мелких зон. Прикаспийская агломерация охватывает территорию от Хасавюртовского до Магарамкентского района с ядрами в Махачкале и Дербенте, отметил ученый.

«Презентованный Мишустину мастер-план развития Дербента предполагает освоение участков южнее города и небольшого участка между Дербентом и Дагестанскими огнями. Я проанализировал связанные с этим мастер-планом документы агентства стратегического развития «Центр», и обнаружил, что их логика пространственного районирования имеет мало общего с агломерационными принципами. Просто в орбиту городской застройки вовлекаются новые земли. Так было с территориями южнее Махачкалы. Но главное слабое звено проекта – хватит ли в Дагестане людей, чтобы наполнить это пространство, купив жилье, разместив бизнес?» - процитировал Чернышова корреспондент "Кавказского узла".

В Дербенте Мишустину озвучили сумму проекта в 330 миллиардов рублей. Чернышов отметил, что это колоссальная сумма, а какими будут источники финансирования, неясно. По его словам, республиканская программа «Комплексное территориальное развитие Муниципального образования "Городской округ "город Дербент" до 2024 года предусматривает финансирование в размере 41 миллиарда. рублей, из которых 96% - средства республиканского бюджета. Непонятно, откуда возьмется недостающая сумма, указал Чернышов.

Сегодня разработчики руководствуются устаревшими методиками и «кейсами», создавая проекты «агломераций ушедшей эпохи»

Согласно планам властей, к 2024 году город Дербент должен стать удобным для жизни, к 2028-му - городом, соответствующий нормативным показателям качества жизни, к 2040-му - жизнестойким городом, что и является целью проекта. Но жизнестойкий город – это город, способный выдерживать экономические и социальные кризисы, отметил Чернышов. «Зачем Дербент за 330 млрд рублей два десятка лет готовить к такой судьбе, мне не до конца ясно», - заключил он.

Подходы дагестанских чиновников к созданию агломераций безнадежно устарели, заявил Чернышов. «В основе создания агломераций должны лежать потенциал и потребности жителей, а не мегапроекты политиков и интересы олигархических групп. При формировании агломераций необходимо учитывать постиндустриальные подходы, цифровизацию и дистанционную занятость, это означает, что границы агломераций будут шире. К сожалению, сегодня разработчики руководствуются устаревшими методиками и «кейсами», создавая проекты «агломераций ушедшей эпохи»", - сказал он.

Так, формирование агломерации должно предполагать существенное повышение производительности труда работников и поддержку создания высокопроизводительных рабочих мест. подчеркнул Михаил Чернышов. «Иначе агломерация превращается в городские «трущобы». В основе экономического роста агломераций ключевыми являются факторы, не связанные с изменением факторов производства (накоплением капитала и ростом численности рабочей силы), это так называемый остаток Со́лоу (технологии, образование, культура, состояние социальных институтов). В настоящее время этот перспективный фактор в республике плохо задействован. Создание агломераций требует пересмотреть существующие подходы к функционированию системы местного самоуправления и межмуниципального взаимодействия», - сказал Чернышов.

Чернышов напомнил тезис профессора географического факультета МГУ Натальи Зубаревич о том, что в России города не обладают достаточной свободой в принятии решений, они вынуждены конкурировать за федеральные дотации, и пока почти большинство доходов городов составляют трансферы, невозможно решить ключевую проблему активности местных властей и местного сообществ. «Главная проблема – управление, взаимодействие власти и общества, уровень городской культуры самих жителей», - заключил Чернышов.

Для Дагестана концентрация в Махачкале основных источников дохода – бюджетных трансфертов, а также финансовой, образовательной и медицинской инфраструктуры привела к массовому оттоку населения из сельской местности в столицу, продолжил Чернышов. Но связанный с этой миграцией потенциал развития давно исчерпан, отметил экономист.

«Потребности людей растут, а достойной работы на всех не хватает. Решения проблемы пока нет. Власти не всегда понимают необходимость поддержания экономики. При Владимире Васильеве десятки миллиардов рублей возвращали в федеральный бюджет, так как чиновники не могли освоить, провести в срок конкурсные процедуры, а это была возможность заработка для сотен тысяч дагестанцев. Избыточные меры локдауна в период пандемии также нанесли большой ущерб малому бизнесу и населению, в особенности, тем, кто был занят в «серой зоне». Люди интересуются тем, что ждать в будущем, но устали от пропагандистских заявлений и популистских обещаний. Поэтому мнение независимых экспертов вызывает даже больший интерес, чем заявления политиков», - сказал Чернышов.

Чернышов озвучил альтернативный план создания агломераций

Ученый напомнил, что под агломерацией обычно понимается скопление ряда населенных пунктов городского типа, имеющих общие промышленные, экономические, транспортные, культурные связи.

«Суть проблемы в том, что 90% городов России с населением до 100 тысяч человек. Половина из них монопрофильные. В таких городах нет работы, вузов, театров, музеев, нормальной социальной инфраструктуры. Развивать такие города бессмысленно. В качестве выхода предлагалось создавать условия, чтобы население малых городов мигрировало в агломерации. В Дагестане люди давно уже «побежали» из сельской местности в Махачкалу, другие города, «голосуя ногами» за эту концепцию. Сегодня в России насчитывается 36 перспективных агломераций, в том числе махачкалинско-каспийская. У агломерации есть четкие признаки: регулярное совершение местным населением поездок из одного города в другой, полуторачасовая транспортная доступность к городу-ядру, наличие у городов совместно используемой развитой транспортной, коммунальной, промышленной инфраструктуры, наличие общего аэропорта, крупного железнодорожного узла, морского или речного вокзала», - рассказал Чернышов.

Главная проблема – управление, взаимодействие власти и общества, уровень городской культуры самих жителей

По его словам, о махачкалинско-каспийской агломерации говорят из-за стихийного строительства, которое фактически объединило эти города. «Стало уже традицией, когда каждый новый глава республики обнаруживает в Махачкале более четырех сотен незаконно возведенных многоквартирных домов, торжественно обещает покончить с этой практикой, потом создает градостроительные советы, новые ведомства, а в итоге тихо забывает о проблеме, передавая ее преемнику. На фоне нависающей над Северным Кавказом сейсмической угрозы, возникает необходимость масштабной реновации и массового переселения жителей столицы Дагестана в более безопасное жилье», - сказал Чернышов. Агломерационный проект в Дербенте он связал с политическими амбициями.

Однако Махачкала, по мнению ученого, является не центром агломераций, а лишь строительными блоками для них. «На севере республики города Хасавюрт и Кизилюрт разделяют всего 12 километров. В орбите этой Северной агломерации почти полмиллиона человек. Центральная агломерация может начинаться с Ленинского и Советского районов Махачкалы и доходит до Новокаякента, имея протяженность почти 86 км (с ядром рядом с Манаскентом). Кировский район Махачкалы может стать ядром притяжения Буйнакска и близлежащих населенных пунктов. Южная агломерация может начинаться от Мамедкалы, включая Дагестанские огни и завершаться южнее Дербента», - сказал Чернышов.

Таким образом, предложенный им подход говорит о четырех агломерационных ядрах: Хасавюрт-Кизилюрт, Буйнакск – Кировский район Махачкалы, Манаскент и Дагестанские огни.

Ученый напомнил о "похороненной" чиновниками инициативе

Чернышов сообщил, что еще в 2008 году предлагал несколько решений пространственного развития, в том числе перенос столицы. Предлагалось переселить часть населения в новый город, создав рядом с Махачкалой деловой, правительственный, образовательный и медицинский центры. Отличительная особенность идеи, как указал сам Чернышов – в концентрации населения с городской культурой, схожим типом потребления, преимущественно интеллектуальным способом зарабатывания денег.

«Предлагалось построить более трех миллионов квадратных метров жилой площади около 55 тысяч квартир. При этом основываться на инфраструктурных принципах «умных городов» (транспортная система; «умное» ЖКХ, безопасность, мониторинг окружающей среды). Софинансирование за счет масштабного ипотечного и коммерческого кредитования могло бы заставить заработать республиканскую финансовую систему», - считает ученый.

Он уточнил, что предлагалось внедрение систем пригородного железнодорожного сообщения с использованием принципов «легкое метро» (маршрут «Кизилюрт-Новокаякент»), а также вывод в специальные зоны ряд крупных объектов образования, здравоохранения, культуры, открытие крупных сетевых гипермаркетов.

Проблема взаимодействия власти и экспертов особенно остро стоит последние пять лет, и пока нет существенного продвижения в этом вопросе

«Это должно было решить проблемы перенаселенности Махачкалы, перегруженности транспортных коммуникаций, отсутствия территорий для развития, повысить безопасность функционирования государственной власти, сняв многочисленные заборы и перекрытые улицы. Стимулировалось также и развитие отраслей экономики (строительство, транспорт, промышленности строительных материалов, торговли и других). Обеспечивались качественным жильем бюджетники (учителя, врачи, госслужащие). Концентрация высококвалифицированных кадров, создание образовательных и медицинских кластеров должны были вызвать рост инновационного и налогового потенциала. Против этой идеи резко выступил мэр Махачкалы С.Д. Амиров, который умел «убеждать». Сейчас большинство земель в этом районе уже раскуплены или застроены», - резюмировал Чернышов.

По его словам, власти до сих пор не всегда стремятся привлекать к работе над стратегическими проектами независимых экспертов. «Существующие проблемы стратегирования приводят к тому, что стратегии становятся нереализуемыми уже на этапе создания. Ожидаемые результаты реализации государственной политики регионального развития не достигаются. Проблема взаимодействия власти и экспертов особенно остро стоит последние пять лет, и пока нет существенного продвижения в этом вопросе», - посетовал Чернышов.

По его мнению, необходимо начинать широкий общественный диалог по вопросам развития. «Но в этот предвыборный год ни политические партии, ни врио Главы Дагестана не ведут такой работы. Декларируемая новая стратегия развития разрабатывается так же кулуарно, как и при Васильеве. Общество, бизнес, независимые эксперты не участвуют в этом процессе. Считаю эту тенденцию негативной и подрывающей у общества веру в позитивный вектор развития республики», - заявил Чернышов.

Участники конференции поддержали Чернышова

Помимо Чернышова, на конференции присутствовали сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Дагестан, доктор экономических наук, профессор Елена Павлюченко, советник председателя правительства Дагестана Гасан Гусейнов, ведущие ученые ДФИЦ РАН Василий Черкашин, Сергей Дохолян, Сурхай Мамаев, Шамиль Гимбатов, Дмитрий Деневизюк, эксперты Зубайру Зубайруев, Расул Кадиев, Заур Гаджиев.

«В целом идеи Чернышова, которым уже 12 лет, были восприняты присутствующими положительно. Главный вывод – нельзя ограничиваться на расширении махачкалинской агломерации, необходимо разбираться с дербентской, кизилюртовской, хунзахской агломерациями», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Расул Кадиев.

В своем выступлении Кадиев рассказал, что ранее наиболее важным стоял вопрос проектирования агломераций, как планов застройки и прокладки дорог, однако сейчас важным элементом является развитие интернет-инфраструктуры – это связано с пандемией коронавируса. Также необходимо развитие сферы услуг. «Одна из основных проблем в Дагестане – кооперация муниципальных образований. Не всегда муниципальные образования похожи друг на друга: например, Махачкала – это мононациональный район и в сторону периферии развития нет, в то же время в Каспийске ситуация кардинально иная», - рассказал Кадиев.

Главной и крупнейшей агломерацией Дагестана является Махачкала-Каспийск, считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Города «по сути, слились», в связи с чем встали несколько проблем. «Это проблемный район. Прежде всего, это касается обеспечения водой. Кроме того, здесь бесконтрольно растет население, по сути – перенаселение», - рассказал «Кавказскому узлу» Ярлыкапов.

На реконструкцию и восстановление системы водоотведения в Махачкалинской агломерации, построенной в советское время, потребуется 30 миллиардов рублей, сообщил ранее Меликов. "Необходима полная реконструкция и расширение очистных сооружений и завершение строительства тоннельного коллектора для Махачкалинской агломерации, которая является крупнейшей на Северном Кавказе – более 1 миллиона 200 тысяч жителей", –заявил он 4 марта. Действующая система водоотведения рассчитана не более чем на 500 тысяч человек.

Помимо прочего, Ярлыкапов назвал среди проблем «теневую» экономику, а также малое количество рабочих мест.