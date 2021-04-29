Основатели проекта о пешем туризме отметили рекреационный потенциал Северного Кавказа

29 апреля 2021, 04:00

Группа энтузиастов объявила сбор средств на создание первой пешей тропы по регионам Северного Кавказа от Каспийского до Черного моря. Туристическая тропа поможет экономическому развитию Кавказа, считают авторы проекта Владимир Севриновский и Дмитрий Лемешев. Создателям маршрута пригодится опыт других стран, отметили специалисты туристической отрасли Константин Серафимович, Денис Доропей и Григорий Кубатьян.

Группа энтузиастов заявила о запуске проекта создания Пешей тропы по всему Кавказу, от Каспийского до Черного моря. Для реализации задумки необходимо 300 тысяч рублей. Чтобы собрать необходимую сумму инициаторы начали сбор средств на платформе planeta.ru. По данным на 04.00 мск сегодня, 29 апреля, уже собрано 98 700 рублей.

Один из основателей проекта, писатель, фотограф, эксперт по Кавказу Владимир Севриновский считает регион очень перспективным для пешеходного туризма.

"Главная цель - сделать соответствующую мировым стандартам пешеходную тропу от Каспийского до Черного моря через все республики Северного Кавказа и Краснодарский край. Этот регион крайне перспективен для пешеходного туризма. Восточная часть тропы будет поражать этнокультурными богатствами, тогда как западная пройдет в значительной степени по диким местам, где путешественники смогут наслаждаться почти нетронутой природой", - рассказал он 29 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

Пешеходные тропы тем и хороши, что опыт для их прохождения нужен минимальный, отметил Севриновский. "На карте будут указаны родники, места стоянок, селения с полезными контактами, так что каждый сможет выбрать подходящий отрезок и понять, что его ждет, еще до начала путешествия", - сказал он.

Севриновский уверен, что тропа поможет местным сообществам оживить свою повседневную жизнь и заработать, а также стимулирует развитие малого бизнеса. "Безусловно, правильно построенная тропа во многом поддерживает сама себя. А что гораздо важнее - она помогает местным сообществам. При стабильном потоке туристов горцам не надо будет переезжать на равнину, они смогут достойно зарабатывать в своих селениях. При этом пешеходы, в отличие от толп автобусных туристов, не разрушают местный уклад. В перспективе это поможет уберечь многие красивые селения от превращения в аулы-призраки", - заявил он.

Главный риск, по его мнению, связан с масштабностью проекта. "Создать тропу на две тысячи километров непросто. Поэтому мы ее будем делать по частям. Это растянется на годы. Также очень важно найти общий язык с локальными сообществами. Как показывает мировой опыт, когда поток туристов усиливается, и местные жители начинают зарабатывать на нем значительные деньги, возникает конкуренция. Важно договориться с джамаатами с самого начала, чтобы избежать ненужных конфликтов и сделать так, чтобы тропа всем пошла на пользу", - подчеркнул Севриновский.

На начальном этапе команде необходимо разработать основу продвижения - сайт и дизайн карты. "Параллельно мы планируем приступить к разметке первых участков тропы и привлечению партнеров. Создание тропы - не занятие горстки людей, а общекавказское дело. Только так она получится достойной", - рассказал основатель проекта.

На Северном Кавказе мало простых многодневных маршрутов

Другой основатель проекта Дмитрий Лемешев, который является создателем компании Caucasus Explorer и с 2009 года занимается развитием этно- и эко-туризма, рассказал о новизне их проекта.

"На Кавказе сейчас можно подобрать маршрут посильный и соответствующий интересам, пожалуй, любого туриста. Но сейчас мы видим концентрацию толп туристов в относительно небольшом количестве локаций, и этот "overtourism" (термин, используемый для описания негативных последствий массового туризма, связанных с посещением самых популярных достопримечательностей и мест - прим. "Кавказского узла") разрушает дух мест, развращает местные сообщества. Хочется распределить эту массу путешественников и туристов по всему Кавказу так, чтобы происходила встреча культур, так, чтобы нагрузка на природу равномерно распределялась и была управляемой. Ну и, честно говоря, не так уж и много на Северном Кавказе многодневных маршрутов, по которым можно пройти налегке, ночуя каждый день в новом месте, и чтобы тропа была реально красивая, насыщенная и природными, и культурными "интересностями", плюс безопасная, удобная, хорошо размеченная. И что самое главное - с четкой понятной информацией о маршруте в электронном виде. Ведь самое главное, что мы создаем - это сама идея путешествия, плюс подробная и достаточная для самостоятельного похода информация: источники воды, места ночлега и питания, магазины, сервисы по предоставлению портеров или гужевого транспорта, трансферы на внедорожниках", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, собранных денег хватит на то, чтобы создать базовую версию сайта тропы с интерактивной картой. "На сайте будет показан наш идеальный план маршрута, и постепенно там будут появляться участки уже готовой тропы. Те, кто сейчас скидываются на проект на Планете.ру, получат такой полноценный удобный трэк в электронном виде, которым будет приятно и удобно пользоваться. Там есть еще два варианта вознаграждения: за большие суммы мы сделаем индивидуальные self-guided-туры и даже туры по любому участку тропы с кем-то из нас в качестве гида. И совсем небольшая часть суммы пойдет на возмещение затрат команде, которая сейчас отправляется в исследовательскую экспедицию и которая потом будет финально размечать маршрут и тестировать сервисы, организуемые местными сообществами",- сообщил Лемешев.

Планируется, что уже в июле первые туристы смогут ходить по первым участкам тропы. "Дальнейшие планы будем строить уже исходя из опыта первого участка", - добавил он.

Удачная реализация проекта поможет развитию Северного Кавказа

Житель Адыгеи Алий Хатков, организующий туристические маршруты, надеется, что этот проект будет реализован.

"О подобном проекте уже были ранее некие информационные сообщения. Как минимум, нечто подобное я слышал несколько лет назад. Но, как говорится, слова - это одно, а практические дела - совсем иное. Очень хочется, чтобы данный проект стал реальностью, а не очередным "протоколом о намерениях" [...] Считаю, что это будет интересно. Интересно для разных групп респондентов: туристов, местного населения, СМИ, рекламных организаций, потенциальных инвесторов. Плюсы для каждой из этих групп описывать смысла не вижу: все очевидно, всем от подобного будет только лучше. Ещё одним положительным моментом вижу улучшение узнаваемости регионов, формирование позитивной картинки Кавказа. В целом, на мой взгляд, это очень интересный, хороший проект", - сказал он корреспондент "Кавказского узла".

При этом Хатков отметил, то для реализации проекта необходимо преодолеть ряд трудностей. "Из того, что можно назвать "нежелательными факторами", видятся некоторые трудности в реализации проекта. Это многочисленные административные границы большого количества регионов, что повлечет сложные согласования с органами власти. Определенные сложности будут с последующим пребыванием участников проекта на территориях с ограничениями для посещений - заповедниках, заказниках и прочее. Также видится, что близость государственной границы РФ в ряде мест тропы создаст сложности. Вызывают опасение и сложности технического характера - вдоль тропы существуют локальные места, в которых отсутствуют мобильная связь и доступ к Интернету. Нельзя отбрасывать в сторону и наличие фактора криминогенной обстановки в отдельных местах. В заключение хочу сказать, что если указанные и иные "тонкие места" будут отрегулированы, проект получится очень жизнеспособным", - отметил он

Житель Дагестана Расул Куртаев, специализирующийся в области туризма, также считает, что удачная реализация проекта поможет развитию региона.

"Знаю лично Дмитрия Лемешева. Он сделал многое для развития туризма в Дагестане. Благодаря его команде Дагестан посетили несколько тысяч иностранных туристов. Риски есть во всех проектах, которые являются первыми в своём роде. Эффект от этого проекта будет колоссальный. Это поможет привлечь дополнительный поток туристов, поможет развить села по маршруту, могут появиться места проживания, питания и иного обслуживания туристов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для создания туристических троп на Кавказе можно учесть опыт многих стран

Представитель туристического клуба "Уральские тропы" Константин Серафимович, который организует пешие туры и горные походы, считает, что для создания горных троп на Кавказе практически применим опыт Турции и Франции. В качестве примеров он назвал Ликийскую тропу в Турции и маршрут GR-20 на Корсике.

Чтобы проект удался, необходимо учесть множество факторов, уверен Серафимович. "Например, наличие приютов и мест для кемпингов, расстояние между которыми не должно превышать дневного перехода для людей с подготовкой, рекомендованной для прохождения данного маршрута, понятная маркировка, обзорные площадки, предупреждающие об опасности знаки. А насколько должен быть оборудован тот или иной маршрут: пешеходные мосты через ручьи и реки, на опасных участках - перила, лесенки и подобное. Это уже индивидуально решается, в зависимости от местности и к какому уровню сложности планируется отнести эту тропу", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Автор проекта "Rutrail - Маркированные маршруты России" Денис Доропей считает, что лучше учесть опыт всех стран и применить его на Кавказе.

"В принципе, опыт всех стран, где есть горные тропы, можно применять на Кавказе. Более того, на Кавказе уже есть разные маркированные тропы. Например, участок Транскавказской тропы в Армении, 30-й маршрут в Кавказском заповеднике в России. Везде принцип маркировки максимально схож, отличаются лишь детали в зависимости от тропы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, установленных стандартов по маркировке троп нет. "Я бы не сказал, что есть международные стандарты для создания троп. Скорее, существует международная практика, и ее можно увидеть в разных местах. Например, это маркировка краской. Другой пример - каменные туры (искусственное сооружение в виде груды камней)", - отметил он.

Доропей также добавил, что основатели проекта являются профессионалами своего дела, и если им удастся реализовать задуманное, то на Кавказе появятся новые красивые маршруты.

Российский путешественник и писатель, член Русского географического общества Григорий Кубатьян считает, что Россия немного отстаёт в плане развития туристических троп, но в последние годы эта сфера заметно развивается.

"Пешие туристические тропы – это маршруты, подходящие для людей любого возраста и физической подготовки. Такие маршруты существуют практически во всех развитых странах и странах, развивающих у себя туризм. Россия в этом смысле немного отстает, хотя в советское время пеший туризм был у нас очень популярен. Многие забывают, что многодневный пеший поход способен вернуть силы и здоровье гораздо эффективнее таблеток и домашней изоляции. Современные стандарты предполагают, что на пешеходной тропе есть беседки для отдыха, антивандальная маркировка маршрута, контейнеры для мусора, туалеты, мосты через речки, лесенки. А еще палаточные стоянки, оборудованные источники питьевой воды, может быть даже запас дров, чтобы пешеходы не портили лес. И какая-то защита от мотоциклистов и гонщиков на квадроциклах, способных разрушить любую тропу. В последнее время у нас в стране активно занялись этой темой. Действует Большая севастопольская тропа, есть экологические тропы по Валдайскому национальному парку, есть подобные тропы на Камчатке. Вообще, каждый национальный парк в России или уже имеет, или планирует, или должен задуматься о наличии у себя таких троп", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на Кавказе, можно использовать два типа троп. "Один тип – это паломническо-исторические. Такие, как многодневный маршрут Камино де Сантьяго в Испании. Или тропа инков, ведущая к Мачупикчу. Живущие на Кавказе народы любят вспоминать своих древних предков. Почему бы не сделать маршрут, который бы знакомил всех желающих с историей? Можно было бы пройти тропою аланов. Или объединить места, связанные с Шамилем и Кавказской войной. Или восстановить какой-то из участков Великого шелкового пути. И так далее. Для второго типа троп можно использовать опыт горных национальных парков. Например таких, как чилийский Торрес дель Пайне с пешими маршрутами фантастической красоты. Такие тропы вдали от жилья и автомобильных дорог, позволяют наблюдать за дикими животными и птицами, подходя к ним очень близко. Красотой и богатством природа Кавказ не уступает ни Андам, ни Альпам, ни Гималаям. А вот туристическая инфраструктура здесь пока не очень. Если судить по некоторым популярным горным курортам Кавказа с нынешним торговым хаосом и беспорядочной застройкой, то они ближе к курортам Индии или Танзании. Исправлять это сложно и дорого, но придется. Создание инфраструктуры для пешеходных маршрутов – один из возможных и важных путей развития", - резюмировал он.