Фестиваль тюльпанов в Калмыкии вызвал интерес туристов на фоне пандемии

16 апреля 2021, 08:11

На фестиваль тюльпанов, который запланирован в Целинном районе Калмыкии, ожидается наплыв туристов, все билеты на круизный поезд из Москвы проданы, а места в гостиницах забронированы, рассказали организаторы. Из-за пандемии в Калмыкии сложились благоприятные условия для развития внутреннего туризма, указали представители турфирм.

Фестиваль тюльпанов пройдет 24 апреля в Целинном районе, на территории эко-стоянки "Шатта", которая находится в 22 километрах от Элисты, сообщила 12 апреля министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева в прямом эфире на странице ведомства в Instagram. Она подчеркнула, что фестиваль "проводится исключительно в просветительских целях" и призван обратить внимание на проблему сохранения тюльпанов. "На этой территории [эко-стоянки "Шатта"] тюльпаны не растут. Там будет просто большая степь, где люди будут чувствовать себя комфортно, свободно и где гораздо меньше рисков заразиться коронавирусной инфекцией, нежели в городе", – сказала Тюрбеева.

Фестиваль тюльпанов Калмыкии – отмечаемый ежегодно фольклерно-этнографический праздник, посвящённый цветению тюльпанов, сообщило 12 апреля РИА "Калмыкия".

Министр культуры и туризма Калмыкии пояснила, что по требованию Роспотребнадзора даже в степи люди должны будут находиться в масках. Чтобы увидеть непосредственно цветение тюльпанов, гостям фестиваля понадобится выехать на тюльпановые поля, которые находятся "в Целинном, Приютненском и Ики-Бурульском районах".

За сорванные тюльпаны предусмотрены штрафы, добавила Тюрбеева. "В местах, где растут тюльпаны, будут стоять стенды с информацией о правилах поведения [на тюльпановых полях]. И там будут работать природный патруль и волонтеры, которые также будут разъяснять туристам эти правила. Согласно законодательству, за сорванный тюльпан налагается административный штраф от 2500 до 5000 рублей", – уточнила министр.

По ее словам, гостей будет ждать разнообразная программа развлекательных и спортивных мероприятий. "Мы ждем и тех, кто против проведения фестиваля. Чтобы они сами лично увидели, что тут происходит и, возможно, поменяли свое мнение, возможно, привнесли что-то свое, какие-то свои идеи", – подытожила Тюрбеева.

Цена входа на фестиваль составит 100 рублей, детям до семи лет – бесплатно. На его территории будут развернуты этнографический хотон (реконструкция традиционного калмыцкого поселения); "Город мастеров"; молодежная зона "Теегин Fest"; спорт-зона с показательными выступлениями по национальной борьбе "Бөк бәрлдән"; стрельба из лука; соревнования по армрестлингу; впервые на фестивале пройдут уроки йоги и Zumba dance на открытом воздухе; арт-зоны с мастер-классами для детей и взрослых; выставка национальных видов животных; прогулки на лошадях и верблюдах; концерт мастеров искусств Калмыкии с театрализованным прологом "Тюльпаны – души предков"; фуд-корт; национальная кухня, говорится на официальной странице в Instagram министерства культуры и туризма Калмыкии.

Впервые на фестиваль тюльпанов прибудет "специальный круизный поезд" из Москвы, организаторами рейса выступили "Федеральная пассажирская компания" и "РЖД Тур", сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков 7 апреля на своей странице в Instagram. "Туристы со всей страны приедут, чтобы увидеть цветение тюльпанов в дикой природе, а также познакомиться с нашей историей и культурой. Калмыкия активно развивает туристический потенциал и всё чаще привлекает внимание туристов… Уверен, что реализация таких проектов послужит стимулом для развития и других секторов в экономике нашей республики", – написал Хасиков.

На сайте "РЖД Тур" указано, что спецпоезд проследует по маршруту "Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва". Тур рекламируется как "весенний вояж в калмыцкие степи и ростовское Придонье (4 дня / 3 ночи)". Стоимость одного места в купе – 34 300 рублей.

Все билеты на круизный поезд из Москвы проданы, заявил сотрудник "РЖД Тур". "По этому маршруту у нас отправится спецпоезд – пять вагонов, 150 пассажирских мест. Билетов в Москве уже нет. В Ростове-на-Дону к поезду присоединятся еще несколько вагонов. Там билеты уже поступили в продажу, но, сколько из них продано, я сказать не могу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Связаться с ростовским отделением РЖД корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

В гостиницах Элисты на 24 апреля уже нет мест, рассказала сотрудница республиканского туристского информационного центра. "Для гостей теперь остался только вариант с частным сектором. Так что, как я понимаю, наплыв будет огромный", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Экскурсовод связал рост туристического потока в Калмыкию с активизацией турфирм

Интерес к фестивалю тюльпанов в этом году повышенный, рассказал гид из Элисты Санал Молотков. Он связал это с тем, что в условиях пандемии турфирмы "активизировали работу" на внутреннем рынке. "В Калмыкии есть свои турагентства, но в основном к нам привозят туристов компании из соседних регионов СКФО и ЮФО. Особенно активны краснодарские, ростовские, волгоградские турфирмы. Они набирают у себя группы и привозят их в Калмыкию. Группа туристов – это обычно 50 пассажиров автобуса. В дни фестиваля каждый калмыцкий гид набирает по 3-4 группы", – сказал Молотков корреспонденту "Кавказского узла".

Основной объем отдыхающих приходится на выходные, уточнил он. "За два выходных дня мы обслуживаем до 200 человек. Ни в один из других дней у нас такого наплыва не бывает. В этом году я набрал уже где-то 7-8 групп. Я даже стал отказываться от предложений, потому что физически не справлюсь. Так что мы ожидаем существенно больше народу, чем в прошлые годы", – добавил Молотков.

По его словам, популярность фестиваля тюльпанов растет ежегодно из-за рекламы. К тому же на фоне некоторых послаблений в условиях пандемии люди стали активно искать альтернативы зарубежным маршрутам. "Крупные турфирмы рекламируют Калмыкию как "Азию на Кавказе", "центр европейского буддизма". Нашу республику выбирают, например, вместо Китая или каких-то буддийских стран. В обязательную программу экскурсий в Элисте входит посещение Центрального хурула, Пагоды семи дней. В степь мы вывозим туристов – к Одинокому тополю, это место также связано с буддизмом. Там есть чем полюбоваться, даже если тюльпаны уже отцветут или еще не успеют расцвести", – отметил гид.

Идею организации спецпоезда из Москвы Молотков оценил скептически. "Я не понимаю смысла затеи. На общей массе туристов это мало отразится. Цены мне кажутся завышенными для такого маршрута. Вроде билеты все выкуплены, но я не слышал, чтобы кто-то из этого рейса интересовался здесь гидами. По мне, это, скорее, какая-то пиар-акция РЖД. Какой-то пользы для Калмыкии, фестиваля я в этой идее не вижу", – пояснил экскурсовод.

Фестиваль тюльпанов пользуется популярностью не только у иногородних туристов, но и у жителей Калмыкии, но местные редко подают заявки в турфирмы, потому что предпочитают посещать праздник и тюльпановые поля самостоятельно, рассказал глава турагентства "Калмыкия Тур" Санджи Буваев. "У нас сейчас просто вал звонков из разных уголков России. Я смотрел по счетчику нашего сайта – 1200-1500 человек ежедневно интересуются Калмыкией и фестивалем тюльпанов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

За последние 10 лет число посещающих Калмыкию туристов возросло больше, чем в 10 раз, добавил он. "В 2008-2009 годах было от 50 до 100 посетителей в день. В последние годы интерес стал расти – 500-600 человек в день. А сейчас уже вдвое больше. До 2011 года несколько лет подряд рос турпоток из Европы. Сюда приезжали на велосипедах, мотоциклах, автомобилях и автодомах. Потом поток из-за рубежа снизился. Возможно, из-за международных санкций против России", – поделился Буваев.

Рост интереса к фестивалю тюльпанов в России представитель турагентства также связал с рекламой турфирм за пределами Калмыкии. "Отразилась ли как-то пандемия на турпотоке, мне трудно сказать. Но радует то, что нам удалось постепенно заинтересовать много турфирм в России, и они стали размещать информацию о нашей республике на своих сайтах, тем самым продвигая внутренний туризм", – заключил глава турагентства.

Экологи назвали основные угрозы для тюльпанов в Калмыкии

На последнем фестивале тюльпанов, в 2019 году, в Калмыкии побывало около десяти тысяч туристов, сообщила руководитель региональной экологической общественной организации "Наш край" Светлана Уланова. "В прошлом году фестиваль не проводился из-за пандемии, а в 2019-м организаторы насчитали до десяти тысяч туристов. География гостей была обширной. Москва, Санкт-Петербург, соседние Волгоград, Ростов-на-Дону – это как бы само собой. Но приезжали люди с Севера, из других далеких от Калмыкии регионов", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в последние годы экокультура гостей фестиваля стала расти вместе с уровнем организации и проведения праздника. Несмотря на то, что количество туристов каждый год увеличивается, "большинство из них приезжают уже подготовленными". Гости Калмыкии получают информацию на интернет-страницах турфирм, на сайте фестиваля – знают, что тюльпаны внесены в Красную книгу и что к ним надо относиться бережно, пояснила эколог.

До 2015 или 2016 года фестиваль проводился непосредственно на тюльпановых полях, и в первые годы нам приходилось иметь дело с большим количеством нарушителей, добавила она. "Зачастую нарушения были вызваны тем, что люди просто не знали, почему нельзя рвать тюльпаны. Некоторые туристы говорили нам, что рвут тюльпаны "бережно", отрывают их без луковиц. Мы им объясняли, что тюльпаны размножаются семенами. И если сорвать один цветок, в будущем не взойдет 50 семян", – объяснила Уланова.

Она уточнила, что в Калмыкии произрастают три вида тюльпанов: тюльпан двухцветковый (Tulipa biflora), тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana) и тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii). По словам Улановой, все три вида внесены в Красную книгу Калмыкии, а тюльпан Шренка – еще и в Красную книгу России. Эколог считает, что "селективный сбор" тюльпанов – по-прежнему основная угроза для этого цветка. "Влияют разные факторы – распашка полей, выпас скота. Но когда люди срывают тюльпаны, они выбирают самые крупные, самые красивые. Именно поэтому сейчас разноцветные тюльпаны – белые, фиолетовые, розовые – можно встретить только на заповедных, охраняемых территориях. В других местах цветут в основном красные и желтые тюльпаны", – посетовала Уланова.

Директор государственного заповедника "Черные земли", биолог Батаар Убушаев убежден, что местные жители представляют большую опасность для тюльпанов, чем туристы. "Главная проблема тюльпанов – антропогенное изменение ландшафтов. Прежде всего это распашка целинных земель. Калмыкия – зона рискованного земледелия. Но люди пытаются получить от этой земли хоть какие-то деньги. Пашут, некоторое время снимают урожай – в лучшем случае лет десять. А потом земля истощается, и они ее бросают. Образуются залежи. Тюльпаны на этой земле уже не появятся. Почему у нас тюльпанов больше, чем у соседей? Потому что у нас больше целинных земель. Ставропольский край, Ростовская область – почти полностью распаханы. Там тоже встречаются тюльпаны. Как и в Астраханской области. Но у нас пока еще наиболее обширные участки целинной земли, где растут тюльпаны", – сказал Убушаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, фестиваль тюльпанов позволяет "привлечь внимание к проблеме их исчезновения". "То, что люди рвут тюльпаны, вытаптывают степь – конечно, тоже сказывается. Но это все вторично в сравнении с антропогенным фактором. Если мы будем разъяснять, почему нельзя рвать тюльпаны, как себя вести на тюльпановых полях, то, я думаю, фестиваль поможет привлечь внимание к проблеме исчезновения тюльпанов", – сказал эколог.

Заповедник "Черные земли" ежегодно во второй половине апреля открывает специальный экологический маршрут "Остров тюльпанов", добавил он. "Мы перевозим на лодке людей на остров в Яшалтинском районе. Это территория заповедника, и там, на мой взгляд, растут самые крупные тюльпаны на юге России. По размеру они бывают, как садовые. Перед тем как принять туристов, мы проводим обследование острова, определяем участок, на который затем пускаем наших гостей. Это небольшая часть острова. Каждой группе дается 40 минут на посещение. Все проходит под нашим контролем, на тюльпаны никто не покушается", – отметил директор заповедника.

Турист поделился впечатлениями от фестиваля тюльпанов в Калмыкии

Фотограф из Москвы Владимир рассказал, что приезжал на фестиваль тюльпанов самостоятельно в 2019 году. Побывать еще раз на этом празднике в ближайшее время он не планирует. "Не сказать, что я разочарован, но вау-эффекта у меня не было", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители рассказали, что хорошие тюльпаны растут далеко от Элисты, добавил он. "Посоветовали съездить к Одинокому тополю – мол, возможно, там что-то будет. И действительно, у Одинокого тополя тюльпаны были. Не то, чтобы вся степь была красной, как в рекламе. Но в некоторых местах было довольно много тюльпанов. Да, красиво. Но, наверное, чтобы влюбиться в калмыцкую степь, нужно больше времени, а я был проездом, остановился на один день с ночевкой. Если так совпадет, что я буду проезжать через Калмыкию в конце апреля, я, конечно, сделаю еще один заход на тюльпаны. Но специально ехать пока не планирую", – заключил Владимир.