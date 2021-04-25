Авторы "Русских каникул" показали микс традиций и современности в регионах Кавказа

25 апреля 2021, 18:44

Сегодня состоялась премьера тревел-шоу "Русские каникулы" с участием модели Натальи Водяновой, которая с тремя детьми приехала в Россию, чтобы показать им родину. Шоу знакомит с историей, культурой и традициями Адыгеи и Северной Осетии, показывая микс современности и традиций в кавказских регионах. Зрители призвали авторов проекта не замалчивать в выпусках шоу острые вопросы истории.

Как писал "Кавказский узел", Наталья Водянова решила заняться благотворительностью после теракта в Беслане. В ноябре 2009 года фонд Водяновой "Обнаженные сердца" открыл в Беслане игровой комплекс площадью три тысячи квадратных метров.

Из регионов Кавказа для "Русских каникул" были выбраны Адыгея и Северная Осетия

Из кавказских регионов для проекта "Русские каникулы", в рамках которого Наталья Водянова знакомит своих детей с Россией, были выбраны Адыгея и Северная Осетия, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" режиссер сериала Родион Чепель. "Мы делали большое предварительное исследование всех регионов, и было понятно, что логистически нам нужно начинать с Кавказа, но весь Кавказ не охватить. Мы понимали, что надо на чем-то остановиться, и выбрали два региона с такими отличиями, которые делали их истории особенными. Серверная Осетия - это единственная православная республика Северного Кавказа, а Адыгея - это территория с очень сложной многолетней историей и связями с исламским миром", - так пояснил режиссер выбор регионов.

Кавказские традиции занимают особое место в проекте, отметил Чепель. "Водянова много путешествовала по России в рамках своих проектов, но в этом проекте она хотела показать своим детям уникальную специфику, и, конечно, здесь речь идет о древних, ярких, фактурных и очаровательных кавказских традициях. Когда мы рассказываем об этих регионах, речь идет о том, как традиционный уклад жизни трансформируется с приходом современности. За этим было очень интересно наблюдать", - рассказал режиссер.

Тревел-шоу показывает микс современности и традиций в кавказских регионах. "Если брать аналогии с американской историей, регионы представляют собой своеобразный фронтир. То есть такой постоянно в течение истории двигающийся предел границ империи, и поскольку они удалены от центра, традиционно была сильна местная культура. Главный интерес был в том, чтобы посмотреть на то, как эта культура интегрирована в современное общество. Нам кажется, что нам это удалось. В нашем сериале мы видим молодое поколение детей, которые растут в сельской местности, но играючи используют современные технологии и за счет них интегрированы в большой мир. Наверное, даже больше, чем некоторые взрослые участники съемочной группы. При этом многие традиции приобрели форму развлечения для туристов. Но в то же время в разговорах с местными мы видим, насколько их мировоззрение определяется теми взглядами на мир, которые исповедовали их предки. Вот этот микс и придает очарование этим регионам", - отметил Чепель.

Сериал затрагивает и сложные вопросы истории региона - Кавказскую войну и Беслан. "Наталья Водянова привлекла к созданию этого сериала нас, людей из журналистской среды - это и Михаил Зыгарь, команда "Амурских волн", поэтому для нас было принципиально важно показать те моменты, которые определяют жизнь в этих регионах. Конечно, Кавказская война определяет восприятие жизни людей, которые живут на Северном Кавказе. Мы были удивлены, насколько мало об этом говорится, но насколько мощно память об этом сидит в головах людей. Что касается Беслана, то это очень важный для семьи наших героев эпизод, потому что именно с Беслана Наталья начала свою благотворительную деятельность. Эти трагические события подтолкнули к созданию фонда "Обнаженные сердца", поэтому наш маршрут неизбежно проходил через Беслан. Одной из задач команды было уместить в развлекательный формат серьезные разговоры", - рассказал Родион Чепель.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника теракта и последовавших за ним событий.

Сериал "Русские каникулы" заинтересовал зрителей юга России

Первую серию проекта посмотрела сотрудница Пенсионного фонда Фатима Омарова. "Она (Водянова) показала все объективно, эмоционально и достаточно корректно. Никого не оскорбила, не обидела, но имеющиеся проблемы обозначила очень точно. Из ожиданий: я ждала еще и истории Сочи. Понимаю, что эта тема не главная для нее, но я бы хотела это увидеть в фильме тоже. И еще хотелось бы больше позитивных моментов. А то из хорошего в стране только природа. Но это впечатления от первой серии. Буду ждать выхода следующих", - сказала жительница Майкопа корреспонденту "Кавказского узла".

Отдельные эпизоды заставляют задуматься об истории, рассказала Омарова. "Очень понравился эпизод с гидом на даче Сталина, когда гид сказала, что Сталин не захватывал чужие земли, а кто-то из съёмочной группы ей возразил. Очень показательный момент. Дело даже не в том, что к истории собственной страны ее жители подходят очень избирательно, а в полной уверенности большинства в том, что сказала гид - что Россия всегда только оборонялась. Я часто слышу это от людей в разных регионах. Но правду надо знать и говорить и о ней", - отметила она.

Сериал заинтересовал и замдиректора индустриального колледжа Майкопа Замиру Патокову. "Первая серия проекта вызвала любопытство, хочется смотреть дальше. Мне интересно увидеть свою родину глазами молодых, независимых людей. В начале выпуска старший сын Натальи произносит фразу: "Сочи - одно из самых известных русских слов". Такая формулировка задевает мой слух. Сочи - это достаточно проблемная территория с точки зрения истории. Проведение здесь Олимпиады вызвало много споров и протестов, которые не утихают и сегодня. Для коренного населения данных территорий это болезненная тема. Я ждала, что в выпуске затронут эти моменты. Но, к сожалению, вопрос прошлого русско-черкесских отношений обошли", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Момент, связанный со Сталиным, также привлек внимание Патоковой. "Мне импонирует отношение Натальи и ее детей к личности Сталина, и то, как смело, открыто, но тактично осветили этот вопрос. Как показали Кавказ? Пока никак. Буду ждать следующие выпуски", - подчеркнула женщина.

Основная цель, которую преследовала Наталья Водянова в этом проекте, - показать Россию своим детям, указала после просмотра первой серии тревел-шоу лингвист, кандидат филологических наук Индира Нефляшева.

"Это глубоко личный проект, и его идея очень патриотична для самой Натальи. Потому что мы знаем соотечественников, которые стали известны, - ученые, режиссеры, модели и т. п. - и которые не связаны более со своей родиной. По крайней мере, мы не знаем, что они говорят о ней своим детям и говорят ли вообще. Этот фильм - это Россия глазами иностранцев, людей, не считающих себя русскими. Они говорят о русских "они", но признают свои русские корни. Тем интереснее посмотреть на их восприятие", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В фильме поднимают социально важные вопросы, отметила Нефляшева. "Для меня было удивительным, что дети Натальи совсем не говорят по-русски. Это фильм, в котором мама говорит со своими детьми как со взрослыми - она не старается обойти острые вопросы, говорит о политике и неудобном прошлом нашей страны. Но, судя по первой серии, социальные проблемы, такие как спортсмены-паралимпийцы или приют для бездомных животных, находят больший эмоциональный отклик в их сердцах. С нетерпением жду второй серии, поскольку, как я понимаю, будет показана Адыгея, которую Наталья Водянова посетила вместе с семьей в 2019 году", - рассказала она.

Теле-шоу "Русские каникулы" выходит на телеканале "Премьер".