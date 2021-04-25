Жители юга России отмечают День черкесского флага массовыми мероприятиями

25 апреля 2021, 11:11

Концерты, велопробег и флешмоб проходят сегодня в Адыгее по случаю Дня черкесского флага. В Кабардино-Балкарии в связи с праздником организованы концерты творческих коллективов, а в Карачаево-Черкесии - автопробег и бесплатный показ фильма "Черкесия".

Как писал "Кавказский узел", ко Дню черкесского флага в Нальчике были запланированы офлайн-мероприятия - концерт, танцы и флешмоб. Черкесы рассеяны по многим странам и особенно нуждаются в таком объединяющем символе, как флаг, указали организаторы праздничных мероприятий.

Черкесский флаг - один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

В Адыгее ко Дню черкесского флага проходят праздничные мероприятия. Торжественное собрание и бесплатный концерт с участием творческих коллективов и звёзд адыгской эстрады состоится в Госфилармонии в 12.00 мск, говорится 24 апреля в сообщении на странице сообщества "Типичная Адыгея" в соцсети "ВКонтакте". Праздничный концерт-фестиваль также пройдет в Доме культуры аула Тахтамукай в 18.00 мск, говорится в сообщении в группе.

Сегодня в сообществе под постом с поздравлением с праздником пользователя соцсети выложили несколько фотоснимков с черкесским флагом.

В ауле Уляп сегодня в 10.00 начался велопробег с черкесским флагом, флешмоб возле администрации сельского поселения. Кроме того, к празднику приурочены несколько онлайн-акций - фото-акция «Мой флаг за границей», выставка поделок и рисунков «Адыгэ нып-Черкесский флаг», чтение стихов, сообщается на странице Уляпского Дома культуры в Instagram.

Общественная организация «Нарт Хэку» опубликовала на своей странице в Instagram серию фотоснимков и видеороликов людей с черкесским флагом. На странице организации также опубликованы видео с чтецами стихов на родном языке.

В городе Баксан в Кабардино-Балкарии 23 апреля состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню адыгского флага, говорится в сообщении на странице Tcherkessie в Instagram.

В Карачаево-Черкессии сегодня с 10.00 мск проходит автопробег по нескольким аулам республики. Кроме того, в филармонии Черкесска в 11.00 мск состоится бесплатный показ фильма режиссера А. Нагаплева «Черкесия», говорится в сообщении движения «Молодежное Адыгэ-Хасэ» в Instagram.

Фильм Нагаплева «Черкесия» вышел в 2007 году. Затем с интервалом в два года стали появляться все новые и новые части черкесского цикла: «Адыгэ Хабзэ», «Чужбина», «Возвращение», «Черкешенка», говорится в сообщении на сайте фонда черкесской культуры "Адыги". Картины Нагаплева - "Черкесия" и "Черкесия. Хабзэ" посвящены истории и культуре черкесского этноса. Фильм "Черкесия. Чужбина" кинорежиссера Аскербия Нагаплева, презентация которого прошла в Майкопе в 2011 году, повествует о трагических страницах истории черкесов, которые в результате Кавказской войны XIX века оказались на чужбине - в странах Европы, Ближнего Востока, Турции, США, но за прошедшие полтора века сумели сохранить язык, культуру, обычаи и традиции своего народа.

Напомним, в 2020 году черкесские общественные организации из-за пандемии коронавируса отказались от проведения массовых мероприятий в День черкесского флага, который традиционно отмечается 25 апреля жителями Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии. Активисты вывешивали флаги на балконах, обменивались постами с поздравлениями в соцсетях.