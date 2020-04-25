Жители юга России отметили День черкесского флага дома

25 апреля 2020, 22:15

Коронавирус внес коррективы в празднование Дня черкесского флага. Активисты вывесили флаги на балконах, обмениваются постами с поздравлениями в соцсетях. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Кабардино-Балкарии и Адыгеи вспомнили о традиционных массовых мероприятиях в этот день и отметили, что впервые отмечают праздник в изоляции.

Как писал "Кавказский узел", черкесские общественные организации по причине распространения коронавируса отказались от проведения массовых мероприятий в День черкесского флага, который отмечается 25 апреля в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии. В условиях самоизоляции День черкесского флага отмечается в онлайн-формате. Черкесам было предложено 25 апреля демонстрировать флаги с балконов, установить их на крышах домов и на автомобилях.

О динамике распространения вируса на юге России и на Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Ко Дню черкесского флага были приурочены различные онлайн-мероприятия, в том числе конкурс на лучшее стихотворение на черкесском языке по тематике флага среди детей, призовой фонд которого составляет 50 тысяч рублей, сообщил ранее председатель общественной организации "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто.

Видеоролики со стихотворениями выкладывали в черкесских группах в соцсетях. Всего было прислано 20 видеозаписей с чтением стихов на черкесском языке. Сегодня ночью будут подведены итоги конкурса, сообщил Бешто корреспонденту "Кавказского узла".

"Сегодня их (видеоролики со стихотворениями) будут просматривать наши члены жюри. В комиссии те, кто спонсорские деньги организовал, наша молодежная организация, сочувствующие, просто общественность. Стихи прислали со всего мира, черкесы сейчас рассредоточены в 54 странах мира. Мы не ставили никакие рамки для участников. Главное - знать язык”, - рассказал Бешто.

По его словам, на сегодняшний вечер была назначена онлайн-конференция, посвященная проблеме происхождения черкесского флага. Бешто отметил, что в литературе распространено мнение, что идея создания зеленого флага, на котором изображены три стрелы и 12 звезд, и его геральдическое осмысление принадлежат британскому дипломату и публицисту Дэвиду Уркварту. Однако большинство черкесских активистов не согласны с этим утверждением, сказал Бешто.

Черкесский флаг - один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

"Символика черкесского флага уходит в глубокую древность, например на штандартах князей Кабарды очень четко прослеживаются стрелы и звезды. Черкесские военные отходники (сезонные работники, уходившие на заработки), которые ушли вместе с Дмитрием Вишневецким на восточную Украину, организовали такие населенные пункты как Черкассы, Чигирин", - рассказал Бешто.

Он отметил, что до сих пор на гербах этих городов видна та же самая символика - стрелы и звезды. "Иногда даже встречается всадник с копьем на плече, что также относит нас к временам касогов (экзоэтноним предков современных адыгов, упоминаемый в русских летописях до нашествия татар). Это часть нашей культуры, и эти все вопросы должны быть прояснены", - заявил Бешто.

Активисты приурочили сбор средств для нуждающихся к Дню черкесского флага

Активист из Нальчика Ратмир Каров рассказал, что за несколько дней до Дня черкесского флага все желающие установили на свои аватарки в соцсетях рамки в честь праздника, многие черкесы вывесили флаги на балконы и крыши домов, а также повесили их на стенах в квартирах. Он отметил, что черкесы впервые отмечают День флага в условиях самоизоляции, и не могут собраться вместе. При этом, активисты сочли, что в такое время нужно сделать ставку не на празднование, а на поддержку нуждающихся, сказал он.

"Мы полностью обеспечили сирийских переселенцев необходимыми продуктами питания, сейчас помогаем нашим, тем, кто остался без работы во время пандемии. В группе "Черкесский ренессанс" в Facebook объявляем сбор денег для нуждающихся, там же отчитываемся за потраченные средства", - сообщил Каров корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Майкопа Беслан Бекух отметил, что каждый год со своей семьей принимал участие в праздновании Дня черкесского флага, и сегодня его родные облачились в национальные костюмы.

"Флаг у нас в доме висит всегда. А в этот день мы гордились, что у нас такой древний и красивый флаг, мы всегда принимали участие во всех мероприятиях ко Дню флага в Майкопе. К нам приезжали родные и друзья из Кабарды, из Краснодара, чтобы увидеть гордых всадников на конях, девушек в национальных костюмах. Мы также ездили в Нальчик - у них тоже красиво праздник проходит", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Бекух вспомнил, как в этот день по улицам города ездили автомобили с черкесскими флагами, в Майкоп приезжало много гостей. Обычно проводился автопробег, выездка лошадей, конкурс черкесских танцев "Адыгэ Джэгу" и церемония зажжения свечей по контуру флага. "Грустно, конечно, отмечать в самоизоляции, ведь мы адыги в этот день должны быть вместе, но будем ощущать виртуальное объединение. В сети много роликов с поздравлениями, с историей флага, с предыдущих празднеств", - сказал житель Майкопа.

Жительница Нальчика Мариетта Меретукова рассказала, как каждый год День черкесского флага ее семья отмечала в Адыгее, а сегодня ее муж вывесил зеленое полотнище на балкон.

"Мы приезжали на большой концерт, моя дочь всегда участвовала в "Адыгэ Джэгу". Это очень красивое мероприятие. Начался Рамадан, поэтому праздник мы дома не отмечаем. С утра зашла в черкесские группы, почитала публицистические материалы о происхождении флага, за завтраком рассказала о прочитанном детям", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, черкесские флаги вывесили все ее соседи. "Это традиция. Даже, когда можно было передвигаться свободно, накануне 25 апреля всегда все вывешивают флаги. Очень красиво становится и чувствуешь единение народа", - заявила Меретукова.

Житель поселка Яблоновского в Адыгее Нух Шумаф рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что к Дню черкесского флага сочинил стихотворение на родном языке, и его внучка принимает участие в конкурсе стихов.

"Я считаю, что не флаги нужно демонстрировать на балконах, а передавать нашу культуру, наш язык детям и внукам, рассказывать им о флаге, об истории адыгов. Это самое лучшее, что мы можем сделать", - считает мужчина.

По словам Шумафа, несколько черкесских флагов у него в доме находятся постоянно, все его девять внуков, в том числе четырехлетний, знают, что стрелы символизируют три древнейших черкесских княжеских рода. "12 золотых звезд символизируют 12 черкесских племен, а зеленый цвет символизирует нашу религию - Ислам. Мои внуки это знают, также, как знают свой родной язык. Этим я горжусь", - заключил мужчина.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в материале "Адыги", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Пользователи Facebook делятся постами с фотографиями черкесского флага и поздравлениями.

"Для народа который разбросан по всему миру, национальный флаг имеет особое значение. Многие адыгские семьи зарубежом не знают языка и культурных особенностей, но при этом хранят флаг который согревает душу и подчеркивает их национальную принадлежность. Особенно важно что черкесский флаг прошел вместе с народом большие испытания. Поздравляю всех адыгов с Днем черкесского флага. Единства, процветания и дружбы с другими народами!", - написал Ратмир Каров.

"Замечательно, когда люди могут показать принадлежность к своему народу такими символами. Флаг, костюм. Ощущение Родины, родной земли, в какой части света они бы не находились", - прокомментировала Лариса Батырова.

"Братья Адыги! С днем флага вас. Мира, процветания, единения, вашему народу!", - написала Милада Абаза.

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