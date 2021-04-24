Оффлайн-мероприятия запланированы ко Дню черкесского флага в Нальчике

24 апреля 2021, 15:44

В столице Кабардино-Балкарии 25 апреля состоятся концерт, танцы и флешмоб по случаю Дня черкесского флага. Черкесы рассеяны по многим странам и особенно нуждаются в таком объединяющем символе, как флаг, указали организаторы праздничных мероприятий.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году черкесские общественные организации из-за пандемии коронавируса отказались от проведения массовых мероприятий в День черкесского флага, который традиционно отмечается 25 апреля жителями Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии. Активисты вывешивали флаги на балконах, обменивались постами с поздравлениями в соцсетях.

Черкесский флаг - один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

В Кабардино-Балкарии к сегодняшнему дню сняты многие ограничения, введенные ранее в связи с коронавирусом, поэтому программа Дня черкесского флага в республике куда шире, чем год назад, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации "Кабардинский конгресс", один из организаторов мероприятия Аслан Бешто. По его словам, в Нальчике пройдет праздничный концерт с участием местных артистов, а на Кабардинской улице будут традиционные танцы. Вечером в центре Нальчика на площади Абхазии будет зажжен контур черкесского флага из свечек.

"Это тот максимум, который позволяют ограничения. Везде будет соблюдена дистанция в связи с коронавирусом", - указал Бешто.

Традиционные скачки пройдут только в селах, это пока обговаривается местными жителями с главами администраций, добавил Аслан Бешто. По его словам, активистам пришлось отказаться от традиционного автопробега, чтобы "не подвергать людей лишнему риску".

Запланированы и онлайн-мероприятия. "Выложим в сеть видеоролики об истории появления черкесского флага, расскажем, чем он знаменит", - сказал Бешто. Он подчеркнул, что флаг имеет большое значение для сохранения черкесской идентичности. "Мы считаем, что надо развиваться, как народ. И дело это необходимо под единой символикой. Мы дисперсно рассеяны в нескольких регионах внутри страны, а также за рубежом, и визуальная маркировка несет огромное значение", - пояснил Аслан Бешто.

Он также указал, что для сохранения народа необходимо сохранить язык. "А чтобы развиваться, необходимо развитие всего комплекса культуры. К примеру, это традиционный кодекс поведения черкесов. Задача состоит в том, чтобы не оставаться статичными, но и вписываться в современный мир. И чтобы развиваться, необходимо в первую очередь хорошее образование. И мы призываем черкесов быть первыми, получать и применять хорошее образование. Таким образом мы займем достойное место в общей палитре народов мира", - сказал Бешто.

Активист Ратмир Каров считает, что для адыгов национальный флаг имеет даже большее значение, чем для многих других народов. Это связано с тем, что адыги разбросаны по всему миру - они проживают и в Иордании, и в Сирии, и в Европе, и в США. Многие не знают адыгского языка, но хранят флаг как символ единения со своим народом, указал Каров. "Люди, даже не знающие своего языка, при помощи флага привязывают себя к своему народу. Часто вижу, например, что за рубежом в кафе вывешивают флаг. Таким образом сохраняется единство народа", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Каров.

Чтобы культура народа не только сохранялась, но и развивалась, нужно проводить онлайн-курсы, создать мобильное приложение по изучению языка, издавать книги по истории народа, отметил Ратмир Каров.

Ольга Эфендиева-Бегрет, руководитель общественной организации "Очаг", помогающей репатриантам, вызжающим из Сирии в Кабардино-Балкарию, сообщила, что помимо уже указанных мероприятий на Кабардинской улице пройдут так называемые тематические беседы – молодежь соберется и будет говорить о черкесском народе и об истории флага. По ее словам, флешмоб намечен на 14:00.

"Многие черкесы в знак солидарности проводят онлайн-акцию, меняя аватарку - ставят вместо своего портрета [черкесский] флаг. Молодежь активно размещает на своих страничках стихи, исторические факты, песни. Такую онлайн-акцию проводят и черкесы, живущие не в России", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Эфендиева-Бегрет.

Флаг – объединяющий фактор для всех черкесов мира, подчеркнула она. "Чтобы черкасская культура и сохранялась, и развивалась, необходима просветительская работа среди молодежи. Это проведение специальных уроков в школах, рассказы в детских садах. Важно, чтобы черкесы знали свою историю. К сожалению, работа не ведется: вот спросила у внука, рассказывали ли ему в школе историю флага. Он ответил, что нет", - посетовала Ольга Эфендиева-Бегрет.

За пределами России мероприятии проводиться не будут, потому что в странах, где проживает черкесская диаспора, действует жесткий карантин. Прежде всего, речь идет о Турции и Иордании, сообщил зампредседателя Адыгэ Хасэ Аскер Сохт. "Ситуация с карантином в связи с коронавирусом острая, кое-где введен комендантский час. Разумеется, публичные мероприятия исключены - люди и из домов не могут выходить иногда. Но активно проходят мероприятия онлайн – это основная форма проведения мероприятий среди мигрантов-черкесов. В Facebook, на YouTube выкладывается много видеороликов, исторических текстов", - рассказал Сохт корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос", а новости о распространении коронавируса - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".