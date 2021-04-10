Новороссийск. Фото с сайта министерства курртов Краснодарского края, https://kurort.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/165783

10 апреля 2021, 17:55

Власти Кубани решили заранее начать курортный сезон

Курортный сезон в Краснодарском крае в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией начнется уже 1 мая, объявил вице-губернатор Александр Руппель.

"Кавказский узел" сообщал, что с января жителям Краснодарского края разрешено ходить в кинотеатры при условии загрузки кинозала не более чем на 15%. При этом власти края до 1 мая продлили введенные ранее из-за коронавируса ограничения - нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей.

Курортный сезон в Краснодарском крае начнется уже через три недели — с 1 мая, сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель. По его словам, открыть курортный сезон на месяц раньше решили ввиду благоприятной эпидемиологической ситуации. "Эффективность принимаемых мер по борьбе с коронавирусом была подтверждена еще в зимнем сезоне, когда в край приехало свыше двух миллионов туристов, однако всплеска заболеваемости отмечено не было", — процитировал Александра Руппеля "Югополис".

По словам Александра Руппеля, майские праздники для региона — своего рода "генеральная репетиция" перед летним наплывом туристов. В этот период популярностью пользуются как морские, так и горно-предгорные курорты, передал ТАСС.

Напомним, что зимой поток туристов в Сочи превысил "доковидные" показатели. Туристическому буму способствовало закрытие многих направлений зимнего отдыха и программа туристического кешбэка - туристы могут вернуть часть потраченных денег на отдых в "низкий" сезон. При этом в крае с 1 января снят мораторий на взимание курортного сбора, введенного из-за пандемии коронавируса. Возвращение курортного сбора ослабит поток туристов, считают местные отельеры.

Необходимые условия возврата денег приводятся в справке "Кавказского узла" "Кешбэк за отдых: как вернуть деньги за туры на Кавказ".

На сегодняшний день в Краснодарском крае зафиксировано 2910 активных больных коронавирусом. Новых случаев заражения за сутки 107 - почти в два раза больше, чем случаев выздоровления (59). При этом за сутки скончались 12 человек. Официальное число умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2439, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

На главной странице "Кавказского узла" регулярно обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе на Кубани, отслеживаются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ковидный госпиталь закрыт в Горячем Ключе", "Выставка портретов погибших от COVID-19 врачей растрогала посетителей", "Традиционный женский забег отменен на Кубани из-за коронавируса".

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