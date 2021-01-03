Поток туристов в Сочи превысил "доковидные" показатели

03 января 2021, 03:30

На новогодние праздники в Сочи приехали порядка 260 000 гостей, в целом в декабре город посетило на 30 тысяч гостей больше, чем годом ранее. Туристическому буму способствовало закрытие многих направлений зимнего отдыха и программа туристического кэшбэка. Многие забывают на курорте соблюдать правила безопасности, нарушают масочный режим и не стараются сохранить социальную дистанцию, отметили опрошенные "Кавказским узлом" туристы.

По данным департамента курортов и туризма администрации Сочи, в декабре 2020 курорт посетили 450 577 человек, только на новогодние каникулы прибыли порядка 260 000 туристов.

«Анализ планируемого туристического потока на в Сочи в период новогодних и рождественских праздников показывает, что средняя загрузка горного кластера составит 88 процентов, прибрежного – около 75 процентов. Предполагается, что за 10 праздничных дней город посетят порядка 260 тысяч гостей», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" исполняющий директора департамента Роман Бушманов. Он также отметил, что в декабре 2018 года Сочи посетили 432 108 человек, а в декабре 2019 – 421 466.

Главным местом притяжения в Сочи этой зимой стали горнолыжные курорты, рассказал Бушманов. "Наиболее популярным направлением в зимний период становится отдых в Красной поляне. Разброс цен там очень большой, он зависит от уровня звездности отеля, близости от горнолыжных трасс и периода проживания", - сказал он.

В Сочи существует реестр из более полутора тысяч гостиниц, отелей, гостевых домов, которые прошли систему классификации, пояснил сотрудник мэрии. В этих гостиницах расположено порядка 75 000 номеров, наибольшее их количество приходится на 1002 гостиницы без звезд - 17 038, 228 трехзвездочных гостиниц готовы разместить туристов в 28 011 номерах, в 80 четырехзвездочных гостиницах насчитывается 12 653 номеров, 76 гостиниц в Сочи имеют категорию «одна звезда» с номерным фондом 3 048, 26 пятизвездочных гостиниц имеют в своем фонде 3 829 номеров, сказал он.

В период новогодних каникул стоимость размещения в отелях и санаториях курорта осталась примерно на уровне прошлого года, отмечается увеличение спроса на отели уровня четырех и пяти звезд, несмотря на высокие цены, пояснил Бушманов. Многие отели города работают по системе динамического ценообразования, - для тех, кто позаботился об отдыхе заранее, отдых обойдется значительно дешевле.

Средняя стоимость размещения двух гостей в отеле "четыре звезды" в зимний период в Красной Поляне, за исключением праздничных дней, составляет от 10 000 рублей за сутки, в пятизвездочных отелях цена колеблется в диапазоне от 50 000 до 100 000 рублей, в отелях "три звезды" можно снять номер от 3 500 рублей, в мини-отелях и гостевых домах цена номеров будет начинаться от 2000 рублей, отметил сотрудник мэрии.

«В этом году гости курорта смогли воспользоваться предложением программы туристического кэшбэка на сайте «Мир путешествий», позволяющей вернуть до 20 процентов от стоимости проживания, в том числе на новогодние праздники, - до 10 января 2021 года. Федеральные туроператоры безусловным лидером по объему проданных туров на втором этапе акции выделили курорт Сочи», - рассказал Бушманов.

В России с августа 2020 года реализуется программа стимулирования отечественного туризма. Благодаря акции Ростуризма граждане могут вернуть часть потраченных денег на отдых в "низкий" сезон. В гостиницах Краснодарского края, участвующих в программе возврата отдыхающим части денег, было зафиксировано рекордное количество бронирований на октябрь-декабрь. Некоторые туристы признались, что их в "низкий" сезон привлекает не возможность сэкономить, а природа черноморского побережья. Необходимые условия возврата денег приводятся в справке "Кавказского узла" "Кешбэк за отдых: как вернуть деньги за туры на Кавказ".

Он также сказал, что за летний сезон 2020 года город посетило порядка 2 миллионов 200 тысяч гостей. "Если в июне (2020 года) средняя загрузка объектов размещения составляла не более 50 процентов, то уже к середине июля (2020 года) заполняемость вышла на 90 процентов, а к середине августа – пику курортного сезона – достигла 96-98 процентов, сказал сотрудник мэрии. "Безусловно, загрузка отелей прибрежного кластера в летнем сезоне 2020 года была ожидаемо высокой, но был отмечен достаточно высокий спрос и на отели горного кластера. Если в июне (2020 года) отели Красной Поляны еще оставались закрытыми в связи с действием карантинных мер, то в июле и августе по количественным показателям загрузка отелей горного кластера превысила прошлогодние (2019 года) на три и семь процентов соответственно», - пояснил он.

Потока иностранных туристов в Сочи нет в связи с тем, что из-за сложной эпидемиологической остановкой международное авиасообщение с курортом прекращено, рассказал Бушманов.

Меры безопасности на курортах усилены

Руководитель пресс-службы мэрии Микаэль Нерсесян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с учетом требований Роспотребнадзора в связи с эпидемией коронавируса при подготовке к зимнему сезону 2020-2021 на горных курортах были введены дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, обработка кабинок канатных дорог проводится каждые три часа работы без их остановки, для обеспечения социальной дистанции в очереди на канатную дорогу установлены ограничительные барьеры, для разграничения потоков туристов привлечены волонтеры, сказал он. Нерсесян также рассказал, что на горнолыжных курортах ограничена продажа прогулочных ски-пассов в утренние и вечерние часы во время массового подъема и спуска лыжников, усилены обработка прокатного инвентаря в пунктах проката оборудования, а гостей и жителей города информируют о действующих ограничениях, возможности приобретения средств индивидуальной защиты, оплаты услуг через электронные бесконтактные терминалы и возможности пройти тестирование на COVID-19 на территории горного кластера.

По данным на 2 января, Кубань вышла на первое место в ЮФО по приросту смертей от COVID-19 - за сутки было зафиксировано 15 умерших. С начала пандемии в крае от коронавируса умер 961 пациент, количество зараженных составило 28 108. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в на Кубани, отслеживаются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Он также рассказал, что на территории курорта планируется обеспечить возможность сдачи анализов на COVID-19 для всех желающих. В новогоднюю ночь на площади Флага волонтеры раздали гуляющим людям бесплатно порядка тысячи масок, сказал Нерсесян.

Игорная зона «Красная поляна» также работает в соответствии с мерами безопасности, предусмотренными в связи с эпидемией коронавируса, пояснил он. Для посетителей игорных заведений в обязательном порядке действуют требования об обработке рук антисептиком, прохождении процедуры бесконтактной термометрии при входе, обязательном использованием средств индивидуальной защиты, сказал сотрудник мэрии.

В мэрии так же рассказали, что в Сочи продолжает работать обсерватор. Однако там находится не так много людей, потому что на курорт отдыхающие прибывают в основном со справками об отсутствии у них инфицирования короновирусом, сказал Нерсесян. Такая справка является основанием для пропуска туриста в город и на места размещения, пояснил он.

Туристы посетовали на легкомысленное отношение к мерам предосторожности в Сочи

Семейная пара из Екатеринбурга 40-летние Вероника и Борис Семенюк рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что приехали в Сочи на 10 дней и остановились в частном секторе в центре города. «Мы в Сочи приезжаем в третий раз. Пару раз были до пандемии. Ранее ездили в Турцию летом, а зимой - в Норвегию. Сейчас все границы закрыты, решили отдохнуть в Сочи. Мы снимаем в центре города отдельную комнату со всеми удобствами за 1500 рублей в сутки. За 10 дней получилось 15 000. Хозяйка разрешает нам самим готовить еду, поэтому выходит дешевле, чем питаться в кафе или ресторане. Ездили в Красную Поляну, потратили там около 10 тысяч - на покупку сувениров, подарки родственникам, катание на подъемниках и лыжах. Впечатление очень хорошее от города и сервиса. Новый год встречали на площади на улице Навагинская», - рассказала Вероника Семенюк.

Ее супруг Борис Семенюк отметил, что в Сочи большое количество людей не носят масок. «Масочный режим никто не соблюдает. Когда люди увлечены, то забывают и про социальную дистанцию, и про маски, и про осторожность. У нас очень много людей болеет в Екатеринбурге. Страшновато заразиться, конечно, но... мы уже устали бояться», - сказал он.

30-летние подруги Марина и Света из станицы Каневская Краснодарского края рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что приехали отметить Новый год к своей приятельнице, которая устроилась работать горничной в ресторан гостиницы «Жемчужина». «Остановились в этой же гостинице. Подруга помогла снять недорогой номер за 4000 рублей в сутки с питанием на двоих. Планируем провести тут трое суток. Сочи любим. Тут тепло и красиво. Были в Красной Поляне - там масса народу. Все собрались на площади, где река Мзымта, стояли близко друг к другу, без масок, кричали, пели, были салюты. Никто про заражение не думал, наверное, как и мы. Было весело. Пока признаков болезни нет», - рассказала Марина. Светлана сказала, что опасается заражения.

65-летняя пенсионерка Ольга Ефимовна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приехала в Сочи из Магадана на лечение в пансионат «Знание». По ее словам, ей в Сочи "нравится тепло и море, только пугает большое количество людей - как в пансионате так и на улицах". "Заразиться боюсь, но говорят, что у всех, кто приезжает в Сочи, есть справки (об отсутствии заражения коронавирусом)", - сказала она.

Лидер краевого отделения независимого профсоюза «Альянс врачей» Юлия Волкова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что такое количество отдыхающих с разных регионов России может быть опасно. «Люди забывают на курорте соблюдать правила безопасности: дистанцию, масочный режим и личную гигиену. Обнаружить симптомы заражения человек может, уже вернувшись домой... Местные жители из-за наплыва отдыхающих также находятся в зоне риска», - считает врач.