Кубань вышла на первое место в ЮФО по приросту смертей от COVID-19

02 января 2021, 12:04

34 смерти от коронавируса зафиксированы за сутки в Южном федеральном округе, из них 15 пришлись на Кубань. Лидером по числу новых заражений COVID-19 осталась Ростовская область.

Как писал "Кавказский узел", 1 января лидерство в ЮФО по суточному приросту числа умерших от коронавируса разделили Кубань и Ростовская область, в обоих регионах за сутки с 31 декабря на 1 декабря было зафиксированы по 16 смертей пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отслеживаются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в ЮФО зафиксированы 34 смерти от коронавируса. 15 пациентов с COVID-19 скончались на Кубани, девять – в Ростовской области, шесть – в Волгоградской области и четыре – в Астраханской области, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в округе достигло 4203. На первом месте по этому показателю находится Ростовская область – 2086, на втором месте Краснодарский край – 961, на третьем месте Волгоградская область – 470. В Астраханской области за все время пандемии от коронавируса скончались 393 пациента, в Калмыкии – 200, а в Адыгее – 93, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

За сутки в ЮФО тесты на коронавирус подтвердились у 1206 пациентов. Наибольшее число новых заражений зафиксировано в Ростовской области – 394, на втором месте Волгоградская область – 268, на третьем месте Кубань – 186. В Астраханской области тесты на коронавирус подтверждены у 174 пациентов, в Калмыкии – у 103, а в Адыгее – у 81, следует из данных Роспотребнадзора.

Общее число случаев заражений COVID-19 в ЮФО возросло до 162 039. На первом месте по этому показателю также Ростовская область – 52 437, на втором месте Волгоградская область – 35 967, на третьем месте Кубань – 28 108. В Астраханской области общее число подтвержденных тестов на коронавирус увеличилось до 19 361, в Калмыкии – до 14 982, а в Адыгее – до 11 184, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Ростовская область также лидирует в ЮФО и по числу выздоровевших. За все время пандемии от коронавируса в регионе излечились 42 470 пациентов, на втором месте Волгоградская область – 34 173, на третьем месте Кубань – 18 889. В Астраханской области общее число выздоровевших от COVID-19 пациентов достигло 12 815, в Калмыкии COVID-19 переболели 15 519 человек, а в Адыгее – 9147. Всего число вылечившихся пациентов от COVID-19 в округе возросло до 130 013, сообщается на сайте.

К утру 2 января в ЮФО число активных больных коронавирусом составило 27 533. При этом наибольшее количество пациентов с COVID-19 зафиксировано на Кубани – 8258, на втором месте Ростовская область – 7591, на третьем месте Астраханская область – 6153. В Калмыкии – 2263, в Адыгее – 1944, а в Волгоградской области – 1324, следует из данных Роспотребнадзора.

По данным на 1 января самый многонаселенный регион Южного федерального округа – Краснодарский край, где живет 5,67 млн человек. На втором месте Ростовская область с 4,197 млн жителей. В Волгоградской области живуе 2,491 млн человек, в Астраханской – 1,005 млн, в Адыгее – 463 тысячи, а в Калмыкии – 271 тысяча человек, информирует сайт Росстата.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".