Ботсад ЮФУ. Фото: пресс-служба Южного Федерального университета.

09 мая 2021, 01:52

Ректор ЮФУ объяснила введение платного входа в Ботанический сад

Введение платного входа в Ботанический сад Южного федерального университета в Ростове-на-Дону связано с постановлением правительства России, согласно которому посещение особо охраняемых территорий стало платным, сообщила ректор вуза Инна Шевченко. По ее словам, вырученные деньги пойдут на благоустройство ботсада.

Как писал "Кавказский узел", с мая текущего года вход в Ботанический сад Южного федерального университета стал платным - соответствующий приказ подписала ректор вуза Инна Шевченко. Стоимость входа - 150 рублей с человека. Пользователи соцсетей возмутились введением платного входа.

По словам ректора Южного федерального университета Инны Шевченко, Ботанический сад является особо охраняемой природной территорией, и согласно постановления правительства России, посещение таких территорий является платным. "Для того, чтоб поддерживать [ботанический сад], во-первых, в соответствующем состоянии, во-вторых, чтобы можно было выделить специально те территории, где можно гулять, и те, которые являются питомником, и доступ к которым могут иметь только те, кто поддерживает коллекцию", - сообщила она "161.ru".

Шевченко также отметила, что деньги, вырученные за счет платного входа, пойдут на развитие территории, восстановление центральной усадьбы, работы по зонированию и благоустройство, пишет РБК.

В свою очередь, директор ботсада Татьяна Вардуни отметила, что для посетителей предусмотрены льготы, в первую очередь, для сотрудников и студентов ЮФУ, детей, пенсионеров и ветеранов, многодетных семей. При этом она сообщила, что стоимость входа также регламентирована постановлением правительства России, где сказано, что она не может быть менее 1% от величины прожиточного минимума в стране.

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