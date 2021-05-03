Платный вход в Ботанический сад Ростова-на-Дону возмутил пользователей соцсетей

03 мая 2021, 02:31

Руководство Южного федерального университета в Ростове-на-Дону решило сделать вход в Ботанический сад платным. Пользователи Instagram и "ВКонтакте" выказали возмущение в связи с нововведением, лишь некоторые из них предположили, что взимаемые деньги пойдут на обустройства сада.

Приказ о введении платного входа в Ботанический сад Южного федерального университета с мая 2021 года подписала ректор университета Инна Шевченко. Стоимость входа - 150 рублей с человека.

Пользователи Instagram высказали различные мнения по поводу введения платного входа в Ботанический сад. Публикация об этом в паблике "Мой Ростов" набрала, по данным на 02.30 мск сегодня, 3 мая, 187 отметок "нравится" и 29 комментариев.

Некоторые пользователи выказали возмущение. "Там в половине ботанического сада люди себе дома построили, а остальным воздуха глотнуть - плати", - написала rossia2930.

"Когда за воздух платить будете?" - интересуется aleksandrbugakov12861.

"Мне кажется, что 150 - это как-то дороговато. Для, например, студентов, которые захотят пройтись и отдохнуть... Какая-то непонятная сумма", - считает servispro_rostov.

"Стоило ожидать, что и это удовольствие рано или поздно монетизируют", - отметил hr.sila.

Другие пользователи считают, что деньги, которые будут взиматься за вход в сад, можно направить на его облагораживание. "Если б эти деньги вкладывали в этот парк, то правильно. Но, как обычно, этого не произойдет - убирать там никто не будет, зоны отдыха типа скамеек никто не сделает", - отметила lenarostov1011.

"Правильно. Еще штрафы надо ввести за незаконный розжиг костров и свинарник, который люди за собой оставляют, раз в 10 выше входного билета", - высказал свое более категоричное мнение knaro444ka.

"Правильно решение. А еще надо громадный штраф за разбрасывание мусора по городу. Загадили все кругом", - солидарна с предыдущим комментатором elenavoronchikhina42.

"Мыслите позитивно. Может, эти деньги пойдут на благо сада!" - написал ilya_ef_161.

Свое мнение о нововведении высказали и пользователи соцсети "ВКонтакте". В группе "Типичный Ростов" публикация о введении платного входа в Ботанический сад набрала 193 лайка и 113 комментариев, по данным на 02.30 мск сегодня, 3 мая.

Пользователи паблика также высказали противоположные мнения по поводу решения руководства университета. "Да скоро выход из дома будет платный. Будем абонемент покупать и за каждый шаг платить", - посетовал Вячеслав Максимов.

"Они сперва порядок навели бы там, а потом уже какие-то цены ставить. А то на помойку похоже, а не на сад", - пожаловался Роман Лобурь.

"Ладно бы на Ботсад было похоже, а то роща убогая. Ничего интересного. Неубранная. Без туалетов. Оранжереи есть, туда вход платный, но там все с советских времен", - поделилась впечатлениями Ирина Волова.

Некоторые пользователи робко предположили, что деньги, взимаемые с посетителей, будут направлены на благоустройство сада. "Ну, может быть, там меньше свиней станет, которые делают там костры и оставляют мусор", - предположила Ольга Мурашкина.

"Да может, и к лучшему! А то приедет туда всякое [некультурное население], все [испачкает], и убирать некому", - высказала аналогичное мнение Мария Стрелец.

Комментариями от руководства Южного федерального университета о причинах введения платного входа в Ботанический сад "Кавказский узел" пока не располагает.