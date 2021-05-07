Рафиг Ясин оглу Байрамов. фото https://1news.az/news/20200509035249558-Ilkham-Aliev-uvolil-zamministra-i-nachalnika-Gossluzhby-Ministerstva-kultury-FOTO

07 мая 2021, 09:25

Дело замминистра культуры Азербайджана дошло до суда

Передано в суд дело замглавы Минкультуры Азербайджана Рафига Байрамова и начальника Госслужбы по охране культурного наследия Закира Султанова, обвиненных в превышении полномочий и присвоении бюджетных денег.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая 2020 года стало известно об аресте бывшего замминистра культуры Азербайджана Рафига Байрамова и бывшего начальника подчиненной министерству Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закира Султанова. Они были обвинены по статьям 308 (превышение служебных полномочий) и 179 (присвоение средств) УК Азербайджана.

Следователи завершили расследование уголовного дела Рафига Байрамова, материалы дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщает сегодня АПА.

По версии следствия, Султанов, используя свои полномочия, присваивал часть денег, выделенных из госбюджета на реставрацию, реконструкцию и охрану памятников истории и культуры, информирует сегодня Day.Az.

Рафиг Байрамов, по версии следователей, через руководителей региональных управлений министерства культуры получал и присваивал часть государственных средств, выделенных на строительство и ремонт музыкальных и художественных школ, домов культуры, библиотек, галерей, клубов, музеев и других учреждений культуры

Во время обысков у Байрамова и Султанова были найдены записи о деньгах, полученных должностными лицами министерства культуры, деньги в различных валютах и другие имеющие значение для дела документы и улики, пишет издание.

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