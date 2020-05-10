Замминистра культуры Азербайджана арестован по делу о превышении полномочий

10 мая 2020, 13:07

Следователи убедили суд заключить под стражу замглавы Минкультуры Азербайджана Рафига Байрамова и начальника Госслужбы по охране культурного наследия Закира Султанова, обвиненных в превышении полномочий и присвоении бюджетных денег.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что бывший глава Имишлинского района Вильям Гаджиев задержан по обвинению в получении взяток, присвоении госсредств, должностном подлоге и злоупотреблении полномочиями.

Гаджиев стал вторым районным руководителем, арестованным в Азербайджане за неделю, и четвертым - с декабря 2019 года. Ранее, 29 апреля, был задержан и арестован глава исполнительной власти Биласуварского района Махир Гулиев, 20 февраля – глава Нефтчалинского района Исмаил Велиев, в конце декабря 2019 года - глава Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель, а также бывший глава администрации города Евлах. Они обвиняются в получении взяток и присвоении бюджетных средств.

В Азербайджане по решению суда арестованы на четыре месяца бывший замминистра культуры Рафиг Байрамов и бывший начальник подчиненной министерству Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закир Султанов. Они обвиняются по ст. 308 УК Азербайджана (превышение служебных полномочий) и ст. 179 (присвоение средств), сообщил вечером 9 мая "Sputnik Азербайджан".

Решение об аресте чиновников принял Сабаильский райсуд. В тот же день президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Байрамова и Султанова от должности, проинформировал вечером 9 мая Trend.

Оба чиновника были задержаны 8 мая в ходе спецоперации Службы государственной безопасности в министерстве культуры, уточнило haqqin.az.

Комментариев от представителей арестованных относительно решения суда пока не поступало.

Череда арестов чиновников в Азербайджане "имеет политическую подоплеку", предположил 8 мая автор блога на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона". "Умные люди объясняли, что, так как нефтегазовых денег в Азербайджане очень много, то власть, закрывая глаза и фактически разрешая [использовать деньги] из казны, покупает таким образом политическую верность работников госаппарата. А когда, говорили дальше умные люди, эти средства иссякнут, власть примется за этих чиновников, вытряхивая их, как пыльный ковер на ветру", - написал он в своем посте "Связь между последними арестами и последней нефтью".

Напомним, что в арестах районных чиновников усмотрел "облагораживание имиджа власти" член Азербайджанского общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. "Многие главы районов засиделись на своих постах. Они вели себя как средневековые ханы. Из-за корпоративной системы политическому руководству было сложно радикально действовать - каждый чиновник относился какому-то клану во власти. Поэтому шаги, вызывающие недовольство клана, могли бы подорвать стабильность самого режима. Однако в последние годы Ильхам Алиев заметно усилил свою президентскую власть, убрав из правительства и администрации ряд крупных чиновников-олигархов. Теперь он избавляется от одиозных глав районов, дискредитирующих власть", - сказал "Кавказскому узлу" Тогрул Джуварлы.