Глава Имишлинского района пополнил список арестованных за коррупцию чиновников Азербайджана

07 мая 2020, 14:07

Бывший глава Имишлинского района Вильям Гаджиев обвиняется в получении взяток, присвоении госсредств, должностном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Аресту предшествовали спецоперация и обыски. Гаджиев стал вторым районным руководителем, арестованным в Азербайджане за последнюю неделю, и четвертым - с декабря прошлого года.

О спецоперации в Имишлинском районе и задержании главы исполнительной власти Вильяма Гадзжиева стало известно 5 мая. На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился освободить Гаджиева от должности. Суд арестовал его на четыре месяца. Служба государственной безопасности сегодня распространила официальное сообщение об аресте чиновника.

"Спецоперация по задержанию Гаджиева была проведена в связи с появившимися основательными подозрениями о присвоении им средств, находящихся в распоряжении исполнительной власти Имишлинского района", - сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, чиновник обвиняется в том, что присваивал деньги "под предлогом выделения социальной помощи населению". Кроме того, согласно обвинению, он выдавал "фальшивые справки для свободного передвижения в условиях карантинного режима".

5 мая дома у Гаджиева и на его работе были проведены обыски. "Были обнаружены различные записи о получении Гаджиевым посредством главного бухгалтера исполнительной власти и другими лицами денежных средств, а также упакованные купюры в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства, представляющие значение для дела", - утверждает Служба государственной безопасности (СГБ).

Ведомство также обвинило Гаджиева в том, что он за взятки выдавал квартиры в доме для нуждающихся в улучшении социально-бытовых условий.

"Следствие также располагает сведениями о присвоении Гаджиевым средств с зарплатных карт лиц, привлеченных на общественные работы. Кроме того, есть обоснованные подозрения регулярного обналичивания и присвоения Гаджиевым части средств госбюджета, выделяемых на строительство нового административного здания исполнительной власти", - сказано в сообщении СГБ.

Гаджиев привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, присвоение, повторное получение взяток, должностной подлог. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, говорится в сообщении ведомства.

Гаджиев стал вторым главой района, арестованным в Азербайджане за последнюю неделю и четвертым - с декабря прошлого года.

Глава исполнительной власти Биласуварского района Махир Гулиев и ряд других должностных лиц были задержаны в ходе спецоперации СГБ 29 апреля. Гулиев был арестован и освобожден от должности. Согласно СГБ, он подозревается в присвоении средств для помощи пострадавшим из-за карантина, в получении взяток, присвоении зарплаты, карт безработных и малообеспеченных граждан, обналичивании и присвоении госсредств. Ранее, 20 февраля, силовики провели спецоперацию в здании администрации Нефтчалинского района и задержали нескольких чиновников по подозрению в нарушении прав местных жителей. Президент Азербайджана в тот же день отправил в отставку главу района Исмаила Велиева, который был обвинен в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве. В конце декабря 2019 года были задержаны глава Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель, а также бывший глава администрации города Евлах. Им вменяется злоупотребление полномочиями, вымогательство и получение взяток, присвоение средств.

Глава Института общественной политики Бахтияр Гаджиев, комментируя аресты руководителей районного уровня, назвал эти меры "устранением членов старой команды, которая сформировалась еще при Гейдаре Алиеве".

"С другой стороны, власти преподносят это как борьбу с коррупцией. Но на самом деле, скандальные коррупционные разоблачения показывают ошибочность кадровой политики правящей партии "Ени Азербайджан". Суть ее заключается в том, чтобы оставить в стороне профессионалов, компетентных лиц и привлечь бездарных, но политических лояльных лиц. Такие фигуры в конечном итоге бездарным руководством настраивают людей против власти. Их меняют, но из-за непрозрачности подбора кадров, отсутствия демократических выборных механизмов на должности приходят такие же люди. Поэтому смена отдельных руководителей не решает проблему создания хорошего управления, надо менять всю систему", - заявил Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы усматривает в арестах районных руководителей "облагораживание имиджа власти".

"Многие главы районов засиделись на своих постах. Они вели себя как средневековые ханы. Из-за корпоративной системы политическому руководству было сложно радикально действовать - каждый чиновник относился какому-то клану во власти. Поэтому шаги, вызывающие недовольство клана могли бы подорвать стабильность самого режима. Однако в последние годы Ильхам Алиев заметно усилил свою президентскую власть, убрав из правительства и администрации ряд крупных чиновников-олигархов. Теперь он избавляется от одиозных глав районов, дискредитирующих власть. На их места приходят чиновники нового поколения, часто с хорошим уровнем образования. Конечно, демократических методов управления от них не следуют ожидать, поскольку сама политическая система не меняется. Но, по крайней мере, это более компетентные кадры без коррупционного бэкграунда", - считает Джуварлы.