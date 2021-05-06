Пользователи соцсети призвали наказать махачкалинца за нападение на девочку

06 мая 2021, 03:58

Житель Махачкалы задержан полицейскими после попытки похитить 15-летнюю жительницу села Усухчай, сообщает МВД Дагестана. Пользователи Instagram призвали раскрыть личность мужчины и наказать его.

5 мая МВД Дагестана на своей странице в соцсети Instagram сообщило о задержании 41-летнего жителя Махачкалы, который пытался силой посадить в свой автомобиль 15-летнюю девушку в селе Усухчай Докузпаринского района.

Инцидент произошел 27 апреля. В Ахтынский отдел полиции обратился житель Усухчая, который рассказал, что неизвестный пытался насильно посадить в машину его дочь, которая возвращалась из школы. Девушка начала кричать, чем отпугнула мужчину. Через некоторое время его задержали.

Лицо задержанного на видео скрыто областью размытия. "Я увидел девушку [...] Эта девушка мне очень понравилась. И у меня возникло желание. В тот момент, когда она осталась одна, я вышел из машины и подошел к ней. Начал приставать к ней. Она ответила отказом и начала отбиваться и кричать [...] Я оставил ее в покое и ушел", - невнятно рассказывает он.

Публикация по данным на 03.50 мск сегодня, 6 мая набрала 247 783 просмотра и 1380 комментариев. Пользователи порадовались за девушку, которая спаслась от похитителя, и призвали наказать его.

"Безумно рада за девочку, которая оказалась такой сильной, смогла дать отпор и не дать ему сделать задуманное", - отметила djulettka.

"15-летний ребенок. Он говорит - девушка понравилась. Жениться хотел, еще скажи, ага. Противно таких слушать", - написала bagira1388.

"Его не смутило, что перед ним ребенок, которая годится в дочери. Испортил психику ребенку", - возмутилась ayn_is.

"У него что, своих детей нет? Почему он своего ребенка на ее месте не увидел", - удивляется partizan77.

"Вам мало доступных женщин? Оставьте малолетних девочек в покое. Искалечат психику девочкам, портят дальнейшую судьбу", - возмущается medunica_medunica.

"Одного надо наказать так, чтобы даже мысль не подкрадывалась", - отметил 8449.isa.

"Увеличить надо сроки заключения насильникам, педофилам - и результат будет", - считает sagid00777.

"Наказать по полной программе", - призвала giulnara.iakhiaeva.

Некоторые пользователи возмутились, почему не показывается лицо задержанного. "Вот таких надо показывать крупным планом, а не скрывать", - призвала alb2818.

"Лицо всему народу показывайте", - придерживается аналогичного мнения umarski05.

"Может, у него это не первый случай! Его даже противно слушать, как он это в подробностях описывает", - отмечает loved8585.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 октября 2020 года правоохранители задержали 36-летнего жителя дагестанского села Леваши, подозреваемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки, пропавшей более двух лет назад в Каспийске. Задержанный дал признательные показания, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября. Помимо него по делу проходят его супруга и еще один мужчина.