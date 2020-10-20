Родственники убитой девочки пожаловались на дагестанских силовиков

20 октября 2020, 14:21

Силовики вопреки просьбам родных не совершили поквартирный обход в районе исчезновения девочки, а это могло спасти ее, заявил дедушка убитого в Каспийске ребенка.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 октября правоохранители задержали 36-летнего жителя дагестанского села Леваши, подозреваемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки, пропавшей более двух лет назад в Каспийске. Задержанный дал признательные показания.

Восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин и не вернулась. Спустя более чем месяц, 9 сентября, в городе был обнаружен мешок с останками ребенка. Экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей восьмилетней девочке. В декабре 2019 года дошло до суда дело о вымогательстве 10 миллионов рублей у родителей пропавшей девочки. Следствие полагает, что это мошенник, не имеющий отношения к гибели ребенка.

Сегодня около 50 жителей Каспийска собрались около дома, в котором проживала погибшая девочка. Среди них были и родственники убитой, передал "Черновик".

Дед девочки раскритиковал правоохранительные органы. По его словам, после исчезновения ребенка родные настаивали на поквартирном обходе близлежащих домов, поскольку девочка вышла из дома в магазин, который находился в том же дворе. После похищения ребенок некоторое время находился в квартире в одном из соседних домов, указал он. "Они стояли здесь многие, участковые были, и другие были, я их по именам не знаю. Вот они стояли и курили. Когда им говорили, что надо поквартирный обход делать, никто не шевелился", – говорит мужчина на видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале издания.

Он отметил, что близкие девочки не имели полномочий самостоятельно обойти соседей. "У меня претензия к правоохранительным органам. Не ко всем, конечно, а к тем, которые работали два года, а не смогли раскрыть это", – заключил дед убитой.

Кроме того, каспийчанин призвал пользователей соцсетей не выдвигать новый версий убийства. "Перестаньте писать просто, и все", – потребовал он. Собравшиеся - в основном люди среднего возраста - слушали пожилого мужчину молча.